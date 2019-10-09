نيفيل: غيرت مركزي إلى الظهير الأيمن بسبب بيكام وسكولز

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 - 16:40

كتب : FilGoal

جاري نيفيل

قال جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق إنه بدأ مسيرته في مركز لاعب الوسط، قبل أن يتحول إلى الظهير الأيمن بسبب بول سكولز ونيكي بات وديفيد بيكام، وذلك حسب تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس".

وصرح نيفيل قائلا: "كنت ألعب في خط الوسط مع مانشستر يونايتد وأنا في الـ12 و13 و14 من عمري، بعد ذلك انضم ديفيد بيكام ونيكي بات وبول سكولز من العدم، فأصبحت ظهيرا أيمن".

وأضاف "قلت لنفسي، يا إلهي، لدي مشكلة هنا لأنهم موهوبون، لقد كانوا مستوى آخر من الموهبة".

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وواصل "انضموا إلى النادي وفكرت في أن أجد لنفسي مركزا آخر".

وأكمل "النادي غير مركزي إلى قلب دفاع، لكن بسبب طولي، وتواجد جاري باليستر وستيف بروس، انتقلت إلى مركز الظهير الأيمن خاصة مع كثرة إصابات بول باركر".

وأتم "اضطررت للتكيف على مدار السنوات، ولكي أكون صادقا، من لا يمتلك خيارا يجب أن يلتزم بما عُرض عليه، لذا كنت سعيدا طالما أشارك مع الفريق".

صاحب الـ44 عاما قضى مسيرته بالكامل في مانشستر يونايتد، وتم تصعيده للفريق الأول عام 1994 واعتزل عام 2011.

ولعب نيفيل بقميص مانشستر يونايتد في 597 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 47 آخرين.

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