حلم إفريقيا - الترجي.. على ضوء الشموع سندافع عن الكأس

في عام 1919 قرر الثنائي الهادي قلال ومحمد الزواوي تأسيس نادي للعب كرة القدم في تونس وكان عليهما إعداد النظام الأساسي لهذا النادي للحصول على التراخيص الرسمية اللازمة لتأسيسه من السلطات الفرنسية.

ولأكثر من شهر كان يحاول الثنائي قلال والزواوي إعداد لائحة النظام الأساسي لهذا النادي ولكن دون أي نتيجة نظرا لعدم خبرته بمثل هذه الأمور، وكان على هذا الثنائي الاستعانة بطرف ثالث لمساعدته.

وكان الشخص الثالث كان صديقهم الطيب بدرة الذي أتى لهما خلسة ودون أن يعرف أحد بلائحة القانون الأساسي لفريق (راسيينج كلوب) وهو نادي تونسي منحل من تأسيس فرنسي، ومنحها للهادي قلال الذي استمر طوال ليلة كاملة في كتابة ونسخ هذا الكتاب على ضوء الشموع لإعادته مرة أخرى إلى مكانه في الصباح حتى لا يعلم أحد بعدم وجود هذا المجلد الكبير عن مقر النادي.

وبالفعل وبعد نسخ القانون الأساسي للنادي أدخل عليه الثنائي قلال والزواوي بعض التعديلات وتم تقديمه للمحافظ التونسي وبالفعل حصل على الضوء الأخضر لتأسيس النادي وكان عليهما تحديد اسم للنادي واختيار مجلس إدارة.

التجمعات بين قلال والزواوي وباقي المجموعة المهتمة بتأسيس النادي كانت بشكل يومي في (مقهى الترجي) لذلك قرروا اطلاق اسم الترجي الرياضي على النادي الجديد، واختيار رئيس تونسي للنادي لرفض السلطات تولي فرنسيا هذا المنصب.

ليحصل الثنائي قلال والزواوي أخيرا على الترخيص الرسمي والقانوني لتأسيس النادي، ليكون الترجي أول نادي رياضي تونسي.

والآن وبعد 100 عام من تأسيس نادي الترجي سيحاول فريق الدم والذهب الحفاظ على لقب كأس إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي ولكن بمجموعة جديدة ومختلفة من اللاعبين.

الترجي صاحب التصنيف الأول يستعد لقرعة دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019/2020.

سيطرة على لقب دوري أبطال إفريقيا لعامي 2018 و2019 بمجموعة من اللاعبين المميزين تحت قيادة المدير الفني معين الشعباني.

الفوز على الأهلي في نهائي 2018 والتغلب على الوداد المغربي في نهائي 2019 في المباراة التي لم تكتمل وأعلن الفائز بها قبل أسابيع، وفي هذه النسخة يبحث الترجي عن لقبه الثالث على التوالي والخامس في تاريخه.

جيل جديد

مع نهاية الموسم الماضي رحل عن الترجي عددا كبيرا من نجوم الفريق على رأسهم الثنائي يوسف بلايلي وفرانك كوم.

بالإضافة إلى سعد بقير وغيلان الشعلالي والظهير الأيسر أيمن بن محمد وعلي المشاني وبلال ماجري.

بالتأكيد كم هائل من النجوم مثل الراحلين عن الترجي سيؤثر على مستوى الفريق، لكن النادي التونسي أبرم أيضا العديد من الصفقات مثل التعاقد مع المهاجم الإيفواري إبراهيما واتارا ولاعب الوسط الجزائري عبد الرؤوف بن غيث ومواطنه الظهير الأيسر إلياس شيتي والجناح عزيز الشتيوي وأيضا محمد صدقي الدبشي.

بالإضافة إلى القاطرة البشرية كوامي بونسو لاعب وسط الملعب.

مع استمرار بعض النجوم الكبار في الفريق مثل أنيس البدري والحارس معز بن شريفية والمهاجم طه ياسين الخنيسي والقائد خليل شمام وسامح الدربالي.

ليصبح تشكيل الترجي في الوقت الحالي مع المدرب معين الشعباني كالآتي:

حراسة المرمى: بن شريفية.

الدفاع: سامح الدربالي – شمس الدين الزوادي – عبد القادر بدران – إلياس شيتي.

الوسط: بونسو – بن غيث – حمدو الهوني.

الهجوم: أنيس البدري – واتارا – بيليل بنساها.

الوصول للمجموعات

تجنب الترجي المشاركة في الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا ولعب بداية من دور الـ32 ولعب ضد إليكت سبورت بطل تشاد.

وفي الذهاب تعادل الترجي 1-1، وفاز في الإياب 2-1 بصعوبة وبهدف مشكوك في صحته ليتأهل حامل اللقب لدور للمجموعات.

ويقع الترجي في التصنيف الأول للمجموعات بجانب الأهلي والوداد ومازيمبي.

الموقف في الدوري

أما في الدوري التونسي لعب الترجي هذا الموسم مباراتين فقط فاز بهما ويحتل المركز الرابع بجدول الترتيب ويتبقى له مباراتين.

الترجي سيقع مع أحد فرق التصنيف الثاني والذي سيكون منافسه المباشر في المجموعة على التأهل لدور الـ8 وفرق التصنيف الثاني هي النجم الساحلي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي والرجاء المغربي، بجانب الزمالك المصري في حالة تأهله وتخطيه لفريق جينيراسيون فوت السنغالي.

فهل يستطيع الجيل الجديد للترجي الفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي أم للمنافسين رأي آخر؟

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