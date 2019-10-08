يحاول اتحاد الكرة إقناع سلطات الأمن بالعدول عن قرار نقل لقاء منتخب مصر أمام بوتسوانا إلى ملعب برج العرب وإعادته للقاهرة مجددا.

وقال مصدر من اتحاد الكرة فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "فوجئنا بخطاب اليوم الثلاثاء من سلطات الأمن يطلبون فيه نقل المباراة إلى برج العرب".

وأكمل "نبذل محاولات كبيرة الآن لإقناع سلطات الأمن بإبقاء المباراة في القاهرة للحفاظ على شكل إعداد المنتخب وترتيباته الخاصة للقاء".

وأضاف "محاولاتنا تأتي لأن نقل المباراة سيترتب عليه نقل معسكري مصر وبوتسوانا وهو ما سيؤثر على شكل إعداد الفريقين".

وأتم "نأمل أن يتفهم سلطات الأمن الموقف وأن يعدلوا عن قراراهم للحفاظ على برنامج إعداد المنتخب".

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