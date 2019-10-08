أصبحت مباراة منتخب مصر الودية أمام بوتسوانا في طريقها للنقل من استاد القاهرة إلى ملعب برج العرب.

وقال مصدر من اتحاد الكرة فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com قائلا: "سلطات الأمن طلبت نقل المباراة من استاد القاهرة إلى ملعب برج العرب".

وأتم تصريحه المقتضب "سيتم إخطار الجهاز الفني لمنتخب مصر ومنتخب بوتسوانا لترتيب كافة الأمور".

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره بوتسوانا وديا في الـ14 من شهر أكتوبر الجاري في أولى مباريات الفراعنة تحت قيادة المدير الفني الجديد حسام البدري.

يذكر أن معسكر منتخب مصر الحالي يقام في استاد القاهرة استعدادا للقاء بوتسوانا.

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