حوار - مدبولي: أتمنى السير على خطى بركات في الإسماعيلي.. وتعرضت للظلم مع جروس

نجح أحمد مدبولي في الدخول سريعا لقلوب عشاق نادي الإسماعيلي بعد انتقاله لصفوف الدراويش واندماجه السريع مع لاعبي الفريق وبذل مجهودا كبيرا لكي يعيد تقديم نفسه على الساحة الكروية.

أحمد مدبولي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

مدبولي شارك مع الإسماعيلي في 5 مباريات سجل هدفا وحيدا وحصل على بطاقتين صفراوين في الدوري المصري والبطولة العربية.

في الحوار التالي يتحدث مدبولي عما يدور في ذهنه وتجربته مع الإسماعيلي مستهلا حواره قائلا: "الإسماعيلي ناد كبير وشرف لأي لاعب ارتداء قميصه واللعب له، فأنا متفائل كثيرا بهذه التجربة، الدراويش يحبون لعب الكرة الممتعة الجميلة وأنا أحب هذا وأري أن هذا الأمر سيساعدني كثيرا مع الفريق الموسم المقبل".

وعن فترة الإعداد أكمل "كانت فترة الإعداد أكثر من رائعة، خضنا العديد من المباريات الودية استعدادا لمباريات، وكان جميع اللاعبين في حالة كبيرة من التركيز والجدية، الجميع لديه هدف واحد وهو إسعاد جماهير الفريق".

وأشاد بالمدير الفني ميودراج ييسيتش مواصلا "مدرب ممتاز على الرغم من إنه لم يمض على قدومه وقت طويل، لكن من خلال ما يُلقيه في التدريبات والمحاضرات يجعلنا نُخرج أقصي ما لدينا من أجل حجز مكان أساسي في تشكيلة الفريق، ولا يعتمد على الأسماء الكبيرة بل على من يجتهد وينفذ تعليماته في الملعب وهذا شيء أكثر من رائع، ونتمنى كلاعبين أن نكون عند حسن ظنه".

وأضاف عن صفقات الإسماعيلي الصيفية ودورها في الفريق "صفقات أكثر من ممتازة وستضيف للفريق كثيرا، اللاعبون الجدد علي أعلي مستوي سواء دونجا أو بيكيتي سيلفا أو اللاعب العراقي هُمام طارق أو كاماتشو وغيرهم، كلهم لاعبون يضيفوا كثيرا للقلعة الصفراء".

وعن مركزه المفضل في الملعب "أُجيد اللعب في عدة مراكز، حيث ألعب كجناح أيسر وصانع ألعاب وتحت المهاجمين وهذا هو المركز الذي أفضله أكثر في الملعب".

وطالب من الجماهير الثقة في أداء اللاعبين "مثلما قلت في البداية، الإسماعيلي ناد كبير ودائما ما ينافس على البطولات، السنوات الماضية كان الفريق متراجعا في جدول الترتيب وذلك لأسباب عديدة، ولكن الإسماعيلي ينافس بقوة علي لقب الدوري حتى اللحظات الأخيرة ومباراة 2009 أمام الأهلي تشهد على هذا، فأنا أريد من الجماهير أن تثق بأننا سنبذل أقصي جهد لنا من أجل تقديم أداء ونتائج جيدة والتوفيق من عند الله".

وأبدى فخره بتشبيه أسلوبه بمحمد بركات لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق "فهو واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، وأتمني أن أسير على خطاه في الملعب وأقدم شيء لجمهور النادي الإسماعيلي".

وعن تجربته مع الزمالك أكمل "أول موسم لي مع الزمالك كان ناجحا بعض الشيء فقد كنت أشارك في كثير من المباريات وقدمت أداءً طيبا وسجلت العديد من الأهداف، ولكن الموسم الثاني هو الذي جعلني أطلب الرحيل من الزمالك بسبب المدرب السويسري كريستيان جروس الذي لم أحصل على أي فرصة لإثبات نفسي له".

وواصل "جروس كان يعتمد على 14 لاعب فقط ولا يقوم بتغييرهم فتعرضت للظلم أنا وكثير من اللاعبين ولذلك طلبت الرحيل من الإدارة على الرغم من تمسكهم بوجودي مع الفريق".

مع الزمالك ظهر الجناح البالغ 24 عاما في 29 مباراة سجل 5 وصنع مثلها في موسمين، وظهر فقط في مباراة واحدة بالدوري الموسم الماضي.

وأكمل عن علاقته برحيل عواد للزمالك "انتقالي للدراويش ليس له علاقة بانتقال الحارس محمد عواد لصفوف الزمالك، الإسماعيلي قدم عرضا رسميا لشرائي بعيدا عن صفقة عواد"

وأتم عن طموحه مع الدراويش "طموحي ليس له حدود فأنا أتمنى المشاركة أساسيا في تشكيل النادي الإسماعيلي والتألق بقميصه الموسم المقبل، وأحلم بالفوز ببطولة مع الدراويش وإسعاد جماهير النادي الإسماعيلي الفترة المقبلة، وبالتأكيد أتمنى ارتداء قميص منتخب مصر في يوم من الأيام".

اقرأ أيضا:

لجنة مسابقات كاف لـ في الجول: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت

خبر في الجول – الحسم بالأقدمية.. فتحي قائدا لـ منتخب مصر ضد بوتسوانا

حوار - فايلر يتحدث عن مميزات لاعبي الأهلي ونصيحة جروس

حوار في الجول – خواندي راموس يتحدث عن تدريب ريال مدريد قبل الكلاسيكو بـ4 أيام

رفع أثقال - محمد إيهاب لـ في الجول: قررت الاعتزال.. وموقف اللعب تحت العلم الأولمبي