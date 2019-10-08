صلاح يحصد جائزة جديدة مع ليفربول

توج محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة أجمل هدف سجله الفريق في شهر سبتمبر.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

نادي ليفربول كشف عن قائمة تضم 10 أهداف لاختيار الأفضل من بينها عن شهر سبتمبر الماضي، ليحصد الهدف الرائع الذي سجله صلاح في شباك نيوكاسل يونايتد بعد التعاون مع روبرتو فيرمينو على الجائزة.

الهدف الذي حل في المركز الثاني في التصويت الجماهيري كان من صناعة صلاح لزميله ترينت ألكسندر أرنولد أمام تشيلسي.

يذكر أن صلاح توج أيضا بجائزة أجمل هدف في شهر أغسطس لليفربول برائعته التي هز بها شباك أرسنال.

رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم وصل إلى الرقم 6، 4 في الدوري الإنجليزي و2 في دوري الأبطال

صلاح يقضي ثالث مواسمه مع الريدز منذ قدومه من روما الإيطالي، وفي الموسم الأول حطم العديد من الأرقام القياسية ليحتل صدارة هدافي الدوري بفارق هدفين عن هاري كين أقرب منافسيه.

وفي ثاني مواسمه حافظ على جائزة الحذاء الذهبي متقاسما إياها مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال بيير أوباميانج، ولكن لم يكتف بالجوائز الفردية ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا ليعوض الجماهير عن لقب الدوري الذي ظفر به مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة.

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