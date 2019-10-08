تعديل موعد مباراتي الإسماعيلي ضد الحدود وطنطا في الدوري بسبب البطولة العربية

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراتي الإسماعيلي مع حرس الحدود وطنطا في الجولتين الرابعة والخامسة بمسابقة الدوري.

وكشفت لجنة المسابقات عن إقامة مباراة الإسماعيلي وطنطا مقدمة من الجولة الخامسة يوم 16 من الشهر الجاري بدلا من الخميس 24 أكتوبر.

بينما تقام مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في الجولة الرابعة يوم 19 من الشهر نفسه بدلا من 18 أكتوبر.

وأوضحت لجنة المسابقات أن تعديل موعد المباراتين جاء على ضوء تحديد مواعيد دور ثمن النهائي من البطولة العربية للأندية.

ويلعب الإسماعيلي أمام الجزيرة الإماراتي في ثمن نهائي البطولة العربية للأندية، وتقام مباراة الذهاب يوم 23 أكتوبر في الإسماعيلية.

أما مباراة الإياب فتقام يوم 26 نوفمبر المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

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