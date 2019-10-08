تعديل موعد مباراتي الإسماعيلي ضد الحدود وطنطا في الدوري بسبب البطولة العربية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 - 14:23

كتب : عاطف شادي

الإسماعيلي - أهلي بنغازي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراتي الإسماعيلي مع حرس الحدود وطنطا في الجولتين الرابعة والخامسة بمسابقة الدوري.

وكشفت لجنة المسابقات عن إقامة مباراة الإسماعيلي وطنطا مقدمة من الجولة الخامسة يوم 16 من الشهر الجاري بدلا من الخميس 24 أكتوبر.

بينما تقام مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في الجولة الرابعة يوم 19 من الشهر نفسه بدلا من 18 أكتوبر.

أخبار متعلقة

الإسماعيلي: توقف الدوري في صالحنا.. نحن نُعاني همام طارق: مصطفى كريم شجعني على الانضمام للإسماعيلي.. أسعى لتحقيق بطولة الإسماعيلي لـ في الجول: كل فرق البطولة العربية قوية ماعدا الفريق الموريتاني الإسماعيلي: خسرنا أمام المصري غدرا.. وييسيتش يعمل بدون جرأة

وأوضحت لجنة المسابقات أن تعديل موعد المباراتين جاء على ضوء تحديد مواعيد دور ثمن النهائي من البطولة العربية للأندية.

ويلعب الإسماعيلي أمام الجزيرة الإماراتي في ثمن نهائي البطولة العربية للأندية، وتقام مباراة الذهاب يوم 23 أكتوبر في الإسماعيلية.

أما مباراة الإياب فتقام يوم 26 نوفمبر المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

اختر التشكيل الأمثل لفريق الإسماعيلي

اقرأ أيضا:

رئيس الزمالك: جينيراسيون انسحب مرتين.. اعتباره فائزا "وصمة عار"

قائمة البدري – طارق يحيى: فوجئت بانضمام كوكا

أخطر دوري في العالم – لماذا حمدي فتحي أفضل لاعب في الجولة الثالثة

سبورة في الجول – "الاشتغالة" ضمن 5 أسلحة لـ فايلر مع الأهلي

لاسارتي لـ في الجول: لم أتلق دعوة من الأهلي حتى الآن لحضور حفل درع الدوري

الإسماعيلي البطولة العربية للأندية الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

خبر في الجول – الحسم بالأقدمية.. فتحي قائدا لـ منتخب مصر ضد بوتسوانا 10 دقيقة | منتخب مصر
تير شتيجن: لا أتقاتل مع نوير.. هو يفهم ما قصدته بتصريحاتي 17 دقيقة | أوروبا
حوار - فايلر يتحدث عن مميزات لاعبي الأهلي ونصيحة جروس 27 دقيقة | الدوري المصري
سيبايوس: لم أستمتع في ريال مدريد.. جماهير أرسنال تغني لي ساعة | أوروبا
ذكرى التأهل.. كنت هناك – ماذا حدث قبل تسجيل صلاح هدف التأهل إلى المونديال ساعة | منتخب مصر
حوار في الجول – خواندي راموس يتحدث عن تدريب ريال مدريد قبل الكلاسيكو بـ4 أيام ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حوار في الجول – فايلر: رمضان يساعد نفسه.. سأفعل كل ما في وسعي للنجاح في الأهلي ولكن 2 ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن صلاح بعد لقاء سالزبورج رغم الإنجاز التاريخي للإنجليز 3 كلوب يفتح النار: صلاح مُلقى في غرفة خلع الملابس.. كيف يكون بخير؟ 4 جينيراسيون لـ في الجول: اللوائح تؤهلنا.. ومن غيّر ملعب المباراة لا يمتلك صلاحية ذلك

قد ينال إعجابك