أرقام كلوب في 4 سنوات ليفربول.. صلاح الأنجح

قبل أربع سنوات من يوم الثلاثاء، بدأ نادي ليفربول في حقبة جديدة بتعيين الألماني يورجن كلوب كمدير فني للفريق.

كلوب خاض 221 مباراة مع الريدز، وحقق الفريق رقماً قياسياً بلغ 97 نقطة في موسم واحد، مع الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

مدرب بروسيا دورتموند السابق قرر في صيف 2017 التعاقد مع نجمنا محمد صلاح ليتغير شكل الفريق تماما في ظل تألق الدولي المصري.

واستعرض موقع ليفربول أبرز إحصاءات الريدز خلال حقبة كلوب وكانت على الشكل التالي:-

77- حصيلة الأهداف التي سجلها هداف الفريق مع كلوب، وهو محمد صلاح كأنجح هداف.

517- عدد الدقائق المتتالية التي مرت على الفريق دون استقبال أهداف (فبراير ومارس 2019).

458- عدد الأهداف المسجلة في جميع المسابقات تحت إدارة كلوب، وهي أعلى نسبة من أي مدرب في 123 عاما.

320- عدد النقاط التي حصدها ليفربول مع كلوب في الدوري، خلال 152 مباراة.

221- عدد المباريات التي خاضها ليفربول مع كلوب في جميع المسابقات.

197- عدد المباريات التي خاضها روبرتو فيرمينو مع ليفربول منذ قدوم كلوب، ليكون أكثر اللاعبين مشاركة مع المدرب الألماني.

197- عدد المباريات التي احتاجها ليفربول مع كلوب للوصل إلى الهدف رقم 400 أسرع من أي مدرب مع الريدز.

146- عدد المباريات التي احتاجها ليفربول لحصد 300 نقطة في الدوري، وهي أقل من أي مدرب عبر تاريخ الفريق.

92- عدد الانتصارات التي حققها كلوب في أول 150 مباراة في الدوري، أكثر من أي مدرب.

88- عدد المباريات التي خرج منها ليفربول بشباك نظيفة منذ تعيين كلوب.

67- عدد اللاعبين الذين اعتمد عليهم يورجن خلال 221 مباراة.

58.82% - النسبة المئوية للفوز التي حققها الريدز مع كلوب خلال 4 سنوات.

53- عدد الفرق المختلفة التي واجهها كلوب، هزم 50 منهم.

49- الأهداف التي سجلها احتياطيو ليفربول مع كلوب، الأكثر تسجيلاً هو ديفوك أوريجي برصيد 9 أهداف.

43- عدد المباريات التي سجل فيها الريدز 4 أهداف أو أكثر.

39- عدد المباريات التي خاضها كلوب معتمداً على الثنائي جويل ماتيب وفيرجيل فان دايك، خسر منها الفريق 5 مرات.

38- عدد لاعبي ليفربول الذين سجلوا أهدافاً مع يورجن كلوب.

37- عدد اللاعبين الذين خاضوا مباراتهم الأولى مع الفريق تحت قيادة كلوب، كونور راندال الأول، وأخرهم كان سيب فان دين بيرج.

22- عدد المباريات التي حقق فيها الريدز الفوز بنتيجة 2-1، وهي أكثر نتيجة حققها الفريق.

20- عدد المرات التي حول فيها ليفربول تأخره لفوز في الدوري والكأس.

17- عدد الانتصارات المتتالية في الدوري، وهي الأفضل على الإطلاق عبر تاريخ النادي.

15- أسرع هدف تم تسجيله في عهد كلوب، جاء ضد هدرسفيلد تاون في أبريل 2019 بعد 15 ثانية عن طريق نابي كيتا.

14- عدد اللاعبين الذين ارتدوا شارة القيادة مع كلوب.

14- عدد الفرق التي لم يخسر منها الريدز في الدوري تحت قيادة كلوب.

8- عدد الانتصارات المتتالية التي حققها الفريق في الدوري خارج الديار. أكثر من أي مدرب في تاريخ ليفربول.

8- أكثر عدد انتصارات حققه الفريق خلال شهر واحد، ديسمبر 2018.

5- في 2019، بات كلوب خامس مدرب ألماني يفوز بدوري الأبطال.

1- يورجن كلوب هو أول مدرب يصل بفريق إنجليزي إلى ثلاثة نهائيات قارية في أول ثلاثة مواسم.

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