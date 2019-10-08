ديبالا: لم يكن صيفا سهلا كان الحمل ثقيلا على كتفي

اعترف باولو ديبالا أنه شعر كأن الحمل ثقيلا على كتفيه هذا الصيف الذي لم يجده سهلا.

باولو ديبالا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وسجل ديبالا هدفا في فوز يوفنتوس على إنتر بهدفين مقابل هدف واحد واستعادة صدارة الدوري الإيطالي.

وكان اسم ديبالا مرتبطا بالرحيل عن يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية وكان قريبا للانتقال إلى مانشستر يونايتد وتوتنام وباريس سان جيرمان قبل أن ينتهي به المطاف ويستمر في يوفنتوس.

وقال ديبالا لصحيفة كوريير ديلا سيرا الإيطالية: "لم يكن صيفا سهلا، تستمتع إلى اسمك مرتبطا بكل فريق وكل مكان حيث لا ترغب في الذهاب".

وأوضح "لا أعتقد أنه شيئا لطيفا، لكن هذه كرة القدم حتى وإن أعلنت رغبتك في البقاء".

وشدد ديبالا "أردت أن استمر مع يوفنتوس وأواصل مسيرتي هنا، أرى أنه لا يزال بإمكاني تقديم الكثير وأظهرت لمحة منه في مواجهة إنتر".

وتابع النجم الأرجنتيني "شعرت بحمل ثقيل على كتفي، لكن بعد مباراة إنتر أشعر بوزن أقل ولدي هدوء عقلي في الوقت الحالي".

وأضاف "إنتر لم يخسروا أبدا في الدوري وكان مهما أن نفز، والآن نحن الفريق الوحيد الذي لم يهزم في أوروبا".

وأتم تصريحاته "عندما يتعلق الأمر بيوفنتوس فأنت تحتاج بعض الوقت إلى قليل من الاحترام".

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