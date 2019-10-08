كرة يد - فوكس: الأهلي كان رغبتي من البداية.. أسعى لكتابة تاريخ كبير مع النادي

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 - 13:12

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

سيف هاني "فوكس" - كرة يد

أعرب سيف هاني الشهير بـ "فوكس" عن سعادته بالانضمام إلى صفوف فريق الأهلي لكرة اليد.

وأعلن الأهلي ضم اللاعب -مواليد 2000- لمدة 4 مواسم وقيده في القائمة.

وتوج فوكس مع منتخب الناشئين بلقب بطولة كأس العالم والتي أقيمت في مقدونيا في إنجاز تاريخي لكرة اليد المصرية.

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وقال فوكس في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "رغبتي من البداية كانت اللعب للأهلي".

وشدد "لهذا السبب رفضت كل العروض التي تلقيتها خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق حلمي".

وأضاف فوكس "أشكر مجلس إدارة نادي الشمس على تلبية رغبتي ومساعدتي بالانتقال إلى الأهلي".

وتابع فوكس "هدفي هو كتابة تاريخ كبير مع الأهلي والمساهمة في تحقيق الفوز بكل البطولات".

وأتم تصريحاته "لدي طموحات كبير بعد التتويج بلقب كأس العالم مع منتخب الناشئين وأسعى لتحقيقها مع الأهلي".

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