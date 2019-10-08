فايلر يمنح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة.. وتحسن حالة السولية

قرر الجهاز الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة يومي الجمعة والسبت.

ويستأنف الفريق مرانه يوم الأحد استعدادا لمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري.

وينفرد الأهلي بصدارة المسابقة بالعلامة الكاملة بتسع نقاط بعد الفوز في أول ثلاث مباريات على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.

وكشف الجهاز الطبي لفريق الأهلي عن آخر التطورات الخاصة بحالة مروان محسن مهاجم الفريق بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها بعد الجراجة التي خضع لها في الوجه.

وبدأ مروان تنفيذ جلسات علاجية وأداء بعض التدريبات داخل الجيم على أن يبدأ مرحلة جديدة في برنامجه التأهيلي بنهاية الأسبوع الجاري.

وحرص رينيه فايلر على الحديث مع مهاجم الفريق والشد من أزره في بداية رحلته العلاجية.

كما يواصل عمرو السولية جلسات العلاج الطبيعي داخل النادي بعد تعرضه لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل خلال مواجهة أسوان.

وأوضح الجهاز الطبي أن حالة عمرو السولية شهدت تحسنا ملحوظا إذ بدأ تورم القدم في التلاشي بشكل تدريجي.

ويخضع اللاعب لبرنامج علاج طبيعي للتخلص من التورم بشكل نهائي قبل تنفيذ البرنامج التأهيلي بالتدريب في الجيم وداخل الملعب.

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