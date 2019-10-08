فينالدوم: ليفربول بطل الدوري؟ لو فكرنا بهذه الطريقة سنكون على خطأ

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 - 12:30

كتب : FilGoal

ليفربول - نورويتش سيتي

يرى جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول أن الفارق في قمة الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي لن يجعل الفريق يتراخي في المباريات المقبلة.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة بعد الفوز في أول 8 مباريات، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

وقال فينالدوم لشبكة سكاي سبورتس: "لا نريد أن نعتقد أننا أبطال بالفعل، لو فكرنا بهذه الطريقة سنكون على خطأ".

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وأضاف "أنا متأكد من أن يورجن كلوب سيبقي أقدامنا على الأرض ويقول إنه علينا فقط التفكير في أنفسنا، ومحاولة اللعب بشكل جيد ومحاولة إعطاء 100% من مجهودنا كل أسبوع".

وأوضح "علينا فقط أن نفعل ما فعلناه من قبل وننظر إلى أنفسنا ولا ننظر إلى الفرق الأخرى، لأنه ليس لدينا تأثير عليهم، لا يمكننا التحكم في أداء الفرق الأخرى".

وأتم الهولندي "علينا فقط أن نتأكد من أننا مستعدون للمباريات القادمة وأن نحاول تحقيق نتائج جيدة لأننا نعرف أن كل هذا يمكن أن يتغير بسرعة".

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