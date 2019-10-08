دي ليخت: أهم درس تعلمته في يوفنتوس هو الإيمان بنفسي

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 - 12:19

كتب : FilGoal

دي ليخت

يرى ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس أن أهم ما تعلمه في الفريق حتى الآن هو الإيمان بنفسه وقدراته.

وانضم دي ليخت إلى صفوف يوفنتوس مع بداية الموسم الجاري مقابل 85.5 مليون يورو ليصبح أغلى مدافع في تاريخ الكرة الإيطالي.

وحجز دي ليخت مقعدا في التشكيل الأساسي ليوفنتوس بعد تعرض جورجيو كيلليني للإصابة بالرباط الصليبي.

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وقال دي ليخت في تصريحات لصحيفة Nu.nl الهولندية: "أهم درس تعلمته في يوفنتوس حتى الآن هو الإيمان بنفسي".

وتابع "في البداية كنت أركز قبل كل شيء على عدم ارتكاب الأخطاء فقط وهو أمر لا ينبغي علي فعله".

وكشف دي ليخت "في الأسابيع الأولى لي في الفريق كنت أفكر في الأمر أكثر من اللازم، ولكن بعد مباراة أتليتكو حاولت التعافي والعودة إلى الملعب بثقة".

وشدد دي ليخت "آمنت بنفسي وأنه قد يحدث خطأ دائما ولكنني متأكد من أن الأمور ستتحسن ومنذ ذلك التوقيت تحسن أدائي".

تأتي تصريحات دي ليخت رغم تسببه في ركلة الجزاء في فوز يوفنتوس على إنتر بهدفين مقابل هدف في الدوري الإيطالي.

وعن ذلك قال دي ليخت: "هذا جزء من اللعبة وللأسف هذه حياة المدافع، بالتأكيد لا أريد التسبب في ركلة الجزاء ولكن في النهاية فزنا وهذا هو الأهم".

وأتم دي ليخت "لدي تحد كبير في يوفنتوس بعد مشاركتي في وجود مدافعين رائعين مثل كيلليني وليناردو بونوتشي".

وخاض دي ليخت 9 مباريات هذا الموسم مع فريق يوفنتوس وحافظ الفريق على نظافة شباكه في ثلاثة منهم.

ما التشكيل الأمثل لفريق يوفنتوس

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