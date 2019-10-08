مدير روما: أعتذر لكل من شعر بالإهانة بسبب كلماتي

اعتذر جيانلوكا بيتراكي المدير الرياضي لروما عن أي إزعاج سببته كلماته عقب مباراة فريقه ضد كالياري يوم الأحد.

وتعادل الجيالورسي مع كالياري بهدف لكل فريق، في مباراة شهدت إلغاء الحكم لهدف صحيح سجله نيكولا كالينيتش في اللحظات الأخيرة.

وقال بيتراكي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتذر لكل من شعر بالإهانة بسبب كلماتي. لم يكن في نيتي على الإطلاق الإشارة إلى أن كرة القدم لعبة للرجال فقط وليست للسيدات".

وأضاف "لقد كنت غاضباً للغاية من قرار الحكم، وأردت أن أوضح أن كرة القدم كانت وستظل رياضة بدنية".

وأتم "كرة القدم للجميع، وفي روما نحن فخورون للغاية بفريقنا النسائي ودائماً ما نشجع كرة القدم النسائية".

ويحتل روما المركز الخامس في الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة بعد مرور 7 جولات.

اقرأ أيضا:

رئيس الزمالك: جينيراسيون انسحب مرتين.. اعتباره فائزا "وصمة عار"

قائمة البدري – طارق يحيى: فوجئت بانضمام كوكا

أخطر دوري في العالم – لماذا حمدي فتحي أفضل لاعب في الجولة الثالثة

سبورة في الجول – "الاشتغالة" ضمن 5 أسلحة لـ فايلر مع الأهلي

لاسارتي لـ في الجول: لم أتلق دعوة من الأهلي حتى الآن لحضور حفل درع الدوري