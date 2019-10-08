كرة سلة - ستوجلين يعلن رحيله عن الزمالك

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 - 10:50

كتب : محمد سمير

ستوجلين - كرة سلة الزمالك

أعلن تيريل ستوجلين المحترف الأمريكي لكرة السلة رحيله عن فريق الزمالك بشكل رسمي.

وأثار المحترف الأمريكي مشكلة داخل فريق الزمالك تسببت في رحيله عن الفريق رغم التعاقد معه لمدة موسم جديد.

وعلم FilGoal.com أن ستوجلين تسبب في مشكلة مع أحد إداري فريق السلة مما أغضب الجهاز الفني من تصرفات اللاعب.

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وقام الزمالك بفسخ تعاقده مع اللاعب بعد اتفاق الطرفين، ووفقا للائحة الاتحاد المصري لكرة السلة يمكن للفريق الأبيض التعاقد مع محترف جديد يضاف إلى القائمة.

وكتب ستوجلين عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام: "شكرا مصر، لقد قضيت وقتا في أم الدنيا وتعلمت الكثير".

وأتم "مهلا، لا تنسوني".

وكان ستوجلين أحد أبرز لاعبي فريق سلة الزمالك الموسم الماضي والمتوج بلقب دوري السوبر.

وخاض ستوجلين هذا الموسم مباراة واحدة مع الزمالك والتي خسر فيها الفريق أمام الجزيرة لقب السوبر المصري.

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