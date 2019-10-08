الراحل الثاني في إسبانيا.. رسميا – إسبانيول يقيل جاييجو ويعوضه بصانع نهضة جيرونا

أقال نادي إسبانيول مدربه دافيد جاييجو من منصبه، وعوضه بـ بابلو ماتشين ليقود الفريق في الفترة المقبلة.

ليصير جاييجو ثاني ضحية في الدوري الإسباني هذا الموسم من بين كل مدربي المسابقة بعد انتهاء 8 جولات، بعد مارسيلينو جارسيا مدرب فالنسيا، لكن جاييجو رحل لأسباب رياضية.

وذكر إسبانيول في بيانه الرسمي:

"يعلن إسبانيول عن إعفاء دافيد جاييجو من منصبه كمدرب للفريق الأول. النادي اتخذ قراره نتيجة المستوى الرياضي، مع رغبة جلية في تحسين الوضع الحالي للفريق".

قبل أن يُعلن في بيان منفصل مساء الإثنين، عن تعيين بابلو ماتشين لتعويض جاييجو بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.

نهاية رحلة السنوات الست

جاييجو تولى تدريب إسبانيول مطلع الموسم الحالي، وجاءت انطلاقته ضعيفة محليا لتقرر الإدارة إقالته.

ويحتل إسبانيول المركز 19 –قبل الأخير- برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين و5 هزائم.

ولم يشفع لـ جاييجو نتائجه الأوروبية، إذ ظهر إسبانيول بشكل متماسك في ظهوره القاري الأول منذ 12 عاما.

إسبانيول فاز بكل مبارياته الست بالأدوار التمهيدية للدوري الأوروبي، قبل أن يحصد 4 نقاط في أول جولتين لدور المجموعات، 3 منها جاءت بانتصار تاريخي على أرض سسكا موسكو، 4 أيام فقط قبل إقالة جاييجو عقب هزيمته 0-2 أمام مايوركا يوم السبت بالدوري الإسباني.

وتأتي تاريخية الانتصار من منطلق أنه الفوز الأول لأي نادٍ إسباني على أرض سسكا موسكو تاريخيًا، فقد فشلت أندية ريال مدريد، وبرشلونة، وإشبيلية في السابق في تحقيق هذا الإنجاز، وآخرها الميرنجي الذي سقط على نفس الملعب قبل عام تقريبا بدوري أبطال أوروبا.

ويعمل جاييجو في منظومة إسبانيول منذ 6 سنوات بدأها بالإشراف على فريق تحت 19 عاما Juvenil A في 2013، وحقق معه نجاحات مهمة وظفر بلقبي دوري عن فئته العمرية.

ليتم تصعيده للإشراف على الفريق الرديف في 2016، ويحقق معه إنجازا جديدا بالتتويج بدوري القسم الثالث، وبالتالي الصعود إلى دوري القسم الثاني.

جاييجو نال مكافأة سريعة في نهاية موسم 2017\2018، عندما تم اختياره لإنقاذ الفريق في آخر شهر من عمر الدوري الإسباني بعد إقالة كيكي سانشيز فلوريس.

ليتولى جاييجو المهمة مؤقتا في وقت احتل خلاله إسبانيول المركز 16 –بفارق مركزين عن الهبوط-، ويحقق معه 4 انتصارات وتعادل (منهما انتصارين على ملعب أتليتكو مدريد، وملعب أتليتك بلباو)، وينهي الدوري في المركز 11.

رغم ذلك، فضّلت الإدارة التعاقد مع روبي لتدريب الفريق في الموسم الماضي -2018\2019، وإعادة جاييجو للفريق الرديف.

لاحقا بعد رحيل روبي، اتخذت إدارة إسبانيول الصينية قرار الاعتماد على المدرب الوفي، جاييجو (47 عاما)، لكنها قضى أقل من 4 أشهر في منصبه فقط.

فرصة ثانية

في المقابل، يعود ماتشين (44 عاما) للصورة، ويتولى تدريب إسبانيول.

ماتشين هو المدرب الذي صنع نهضة جيرونا وتولى تدريبه بين 2014 و2018، وقاده للصعود إلى الدوري الإسباني لأول مرة في تاريخه، بل وتحقيق المركز العاشر في باكورة مواسمه بالدرجة الممتازة.

ليتولى تدريب إشبيلية في الموسم الماضي، ورغم انطلاقته النارية التي تصدر خلالها الدوري، إلا أنه أقيل في مارس من العام الجاري عقب الخروج من دور الـ16 للدوري الأوروبي بطولة إشبيلية المفضلة بخسارة غريبة في أرض سلافيا براغ التشيكي.

وسيكون اختبار ماتشين الأول يوم 20 أكتوبر الجاري بعد نهاية التوقف الدولي، عندما يستقبل فياريال على ملعب آر.سي.دي.إي، أو "لا كورنيّا إل برات" في تسميته غير الاقتصادية.

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