توتنام يعلن غياب لوريس لنهاية 2019

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 - 18:35

كتب : FilGoal

هوجو لوريس

أعلن نادي توتنام الإنجليزي غياب حارسه هوجو لوريس لنهاية عام 2019 بسبب الإصابة.

هوجو لوريس

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وتعرض الحارس الفرنسي للإصابة بخلع في الكوع خلال مباراة برايتون يوم السبت الماضي في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي والتي انتهت بخسارة الفريق اللندني 3-صفر.

وشارك لوريس في المباراة أساسيا قبل أن يخرج بعد عدة دقائق عقب تعرضه للإصابة.

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وخضع لوريس لكشف طبي جديد صباح اليوم الإثنين وتأكد أنه لا يحتاج لجراحة في اليد بسبب الإصابة.

لكنه يعاني من خلع في الكوع وتمزق في أربطة اليد لذلك لن يعود إلى التدريبات قبل مطلع عام 2020 المقبل.

وسيحصل لوريس حاليا على فترة راحة على أن يؤدي برنامج تأهيلي في الأسابيع المقبلة استعدادا لعودته للمشاركة مع توتنام.

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