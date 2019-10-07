يتفق الصربي زوران مانويلوفيتش مدرب الوداد المغربي مع جماهير فريقه على أن الفريق تعرض للظلم في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي رغم أنه لم يكن مدربا للفريق بعد، ولكنه يمتلك قصة مماثلة.

وكان زوران مانويلوفيتش مدربا لبريميرو دي أوجوستو الأنجولي وحقق إنجازا بالتأهل لنصف نهائي 2018 قبل الخسارة من الترجي، ولكن المباراة في رادس شهدت إلغاء هدف لفريقه تسبب في حالة غضب عارمة ومطالبات بإعادة اللقاء ليصرح وقتها "هذا عار، كانت حربا وليست مباراة في كرة القدم".

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وتولى المدرب الصربي مسؤولية الوداد هذا الموسم وقاده لمجموعات دوري الأبطال بالفوز على نواذيبو الموريتاني 6-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويتحدث FilGoal.com مع مدرب الوداد عن طموح الفريق من المشاركة في دوري الأبطال، وكيف يتعامل مع الضغط الجماهيري وشعورهم بالظلم.

- كيف ترى التأهل لمجموعات دوري الأبطال في أول موسم لك مع الوداد؟

التأهل للمجموعات أمر عادي بالنسبة للوداد، لأنه ناد كبير ومن الطبيعي أن يكون مع الكبار في المجموعات.

وبالتأكيد، الخبرة تزيد بكثرة المشاركات والفريق ليس فقط معتادا على المشاركة ولكن على الوصول للمراحل النهائية.

- كيف يستطيع الوداد التعامل مع ضغط مباريات الدوري والمشاركة في البطولتين الإفريقية والعربية؟

الوداد واحد من أكبر 5 فريق في إفريقيا، ويجب أن يتعامل مع ضغط المباريات واللاعبون معتادون على ذلك.

- هل تفضل الفوز بدوري الأبطال أم البطولة العربية؟

سأحاول الفوز بالبطولتين وكذلك الفوز بالدوري المغربي، هدفي هو التتويج بكل البطولات ولا توجد بطولة مفضلة بالنسبة لي.

- وما الفريق بين قيادة الوداد وبريميرو؟

الوداد من أكبر الفرق في إفريقيا، صحيح أن بريميرو هو النادي الأكبر في أنجولا ولكن الأمر في الوداد مختلف جدا.

لأن الوداد يلعب في نصف نهائي دوري الأبطال على الأقل سنويا وفاز بالبطولة مرتين من قبل.

ولكن بريميرو وصل لنصف النهائي مرة واحدة في تاريخه وكانت معي.

- جماهير الوداد تشعر بالظلم بسبب أحداث نهائي النسخة الماضية، هل تتفق معهم وكيف تتعامل مع الضغط؟

بالتأكيد اتفق معهم لأنني مررت بنفس التجربة مع بريميرو في نصف نهائي 2018 ضد الترجي.

ولكن هذه الأشياء تحدث في كرة القدم، ويجب دائما أن تعمل وتواصل التحرك وتتمسك بالفرصة الثانية للتعويض.

- كيف يستعد الوداد للمجموعات؟

علينا أن نقدم أفضل ما لدينا لنضمن التأهل لربع النهائي، ولذلك يجب أن نكون في المركز الأول أو الثاني، هذا الهدف الأول لنا.

وهدفنا التالي بالتأكيد هو استكمال المشوار حتى التأهل للنهائي.

- لديك خبرة بالكرة الإفريقية، كيف تضيف للوداد في البطولة خاصة بعد رحيل عدد من اللاعبين أصحاب الخبرة؟

أعرف العديد من الفرق في إفريقيا وحاولت الفوز بدوري الأبطال وكنت قريبا من التأهل للنهائي، ولكن الأمر ليس سهلا.

علينا أن نقوم بعملنا، عمل المدرب دائما صعب ونمر بمثل هذه المواقف.

- وفي رأيك، هل الوداد قادر على الفوز بالبطولة؟

سنحاول التتويج بالبطولة بالتأكيد، كنا في النهائي في النسخة الماضية وهذه السنة سنحاول الفوز به.

- هل ترغب في تجنب مواجهة فرق معينة في المجموعات؟

لا، القرعة تقوم على الحظ ويجب الاستعداد لكل شيء وأي فريق.

ننتظر أي فريق، ولنرى بعدها مستوى المجموعة.

- أخيرا، كيف يكون استاد محمد الخامس سلاحا للفريق في مبارياته خلال مرحلة المجموعات؟

لدينا مشجعون رائعون، نعتمد عليهم كلاعبون معنا في الفريق عندما نلعب في ملعبنا.

عندما يكون الاستاد ممتلأ نمتلك 35 أو 40 ألف مشجع، وهذا يمنحنا دائما الدفعة للأمام.

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