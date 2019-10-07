مدرب نادي مصر يوضح.. كيف تعادل مع الزمالك بمدرسة محمود الجوهري

استعان عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق نادي مصر بأفكار الأسطورة الراحل محمود الجوهري في مباراة الزمالك التي انتهت بالتعادل 1-1 الأحد في بطولة الدوري.

وصرح عبد الناصر عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "أنا تربية الراحل محمود الجوهري وأتبع أساليبه، لقد ركزت في المحاضرة الأخيرة على الجانب النفسي وتحفيز اللاعبين، وقلت لهم سنفوز أو نتعادل بشرط أن نؤدي التعليمات حرفيا، ومن لن يؤدي برجولة أمام الزمالك لا يسألني عن فرصة مجددا".

وأضاف "قلقي كان طبيعيا، ولكن استغليت انشغال الزمالك بمباراة الأهلي، كما قمت بتقطيع لقطات بالفيديو لشرح نقاط قوة وضعف الزمالك والمنافسين للاعبي فريقي، مثلما كان يفعل الجوهري".

وأشار مدرب مصر "لقد استجبت لرغبة اللاعبين في الحصول على يومين راحة سلبية، سنعود بعدها للتدريبات ونخوض مباراة ودية استعدادا لمباراة الجونة يوم الخميس بعد المقبل".

وشدد عبد الناصر "حصد نقطتين من 3 جولات لا يعد معدلا جيدا، إلا أن التعادل مع الزمالك سيمنحنا ثقة وسنبني عليه في الفترة القادمة".

وأتم تصريحاته "فترة توقف الدوري مفيدة للغاية، لأن اللاعبين يغلب عليهم الاسترخاء نسبيا بعد أي نتيجة إيجابية في مباراة كبيرة".













































































































































































































































































































































































التعثر أمام نادي مصر هو الأول لـ الزمالك في الدوري هذا الموسم ليصل للنقطة السابعة بالتساوي مع بيراميدز والمقاولون العرب في المركز الثاني.

بينما النقطة التاريخية لنادي مصر الصاعد لأول مرة للدوري الممتاز، هي النقطة الثانية للفريق هذا الموسم بعد التعادل أمام أسوان دون أهداف.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي يوم 19 من شهر أكتوبر المقبل بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ويعد التعادل أمام نادي مصر هو التعادل الأول لـ الزمالك تحت قيادة الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو".

ميتشو قاد الزمالك في 8 مباريات قبل لقاء نادي مصر. انتصر 6 مرات وخسر مرتين.

والآن في اللقاء التاسع مع الزمالك، يتعادل لأول مرة.

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