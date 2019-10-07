خاص سبورة في الجول - تحليل الزمالك ونادي مصر.. معادلة تأليف المدير الفني
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 - 14:10
كتب : FilGoal
تواصل أداء الزمالك غير المقنع في الدوري المصري للمباراة الثالثة على التوالي، ومعه فقد الفارس الأبيض نقطتين أمام نادي مصر.
الزمالك تعادل بنتيجة 1-1 مع نادي مصر ضمن مباريات الجولة الثالثة يوم الأحد.
أحمد عز الدين يشرح كيف عانى الزمالك أمام نادي مصر، ومعادلة "تأليف المدرب" ومعيار قبولها، وكيفية صنع الفارق بالتغييرات.
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