بعد ابتعاده عن المنتخب للإصابة - السولية: لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع

واسى عمرو السولية لاعب وسط الأهلي نفسه بعد أن أبعدته الإصابة عن معسكر منتخب مصر الأول مع المدير الفني الجديد حسام البدري.

شارك السولية أيضا في فوز الأهلي على أسوان 5-1 في الجولة الثالثة للدوري المصري وغادر المباراة في الشوط الثاني بعد تعرضه للإصابة.

وقال السولية عبر حسابه الشخصي على تويتر: ""لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع.. الحمد لله"، في إشارة لابتعاده عن صفوف الفراعنة في لقاء بتسوانا الودي.

وكشف خالد محمود طبيب الأهلي عن تفاصيل إصابة السولية في مباراة أسوان.(طالع التفاصيل)

الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البدري حرص على الاتصال بالسولية للاطمئنان عليه بعد إصابته في مباراة أسوان.

"لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع " الحمدلله 🙏 pic.twitter.com/6ozxYLW07i — Amr elsolia (@amrelsolia) October 7, 2019

إلى ذلك، فقد قرر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، الاكتفاء بتدريبات استشفائية في اليوم الأول لمعسكر أكتوبر.

البدري يبدأ مهمته الفعلية يوم الإثنين الذي يوافق أول أيام تجمع قائمة منتخب مصر، لخوض مباراة ودية أمام بوتسوانا يوم الإثنين المقبل.

المعسكر ينطلق يوم الإثنين بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الأحد.

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ويقيم أفراد المنتخب في أحد الفنادق بمنطقة التجمع الخامس، ويخوض مباراته أمام بوتسوانا في استاد القاهرة الدولي.

ويتجمع اللاعبون يوم الإثنين في الفندق بالسابعة مساءً، ثم يعقد البدري جلسة مع جهازه المعاون للحديث عن تفاصيل المرحلة المقبلة والاتفاق على خطة العمل.

بعدها ينخرط اللاعبون في تدريبات استشفائية منفردة، قبل تناول العشاء.

وفضّل البدري إلغاء المران في أول أيام المعسكر، بسبب مشاركة عدد من اللاعبين في المباريات الأحد، خصوصا أفراد الزماك وبيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري.

البدري يخشى تعرض اللاعبين للإجهاد، ليتقرر إقامة أول تدريب للبدري في ولايته مع منتخب مصر مساء الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي.

ويكتفي البدري بـ22 لاعبا في المعسكر الحالي، إذ يتخلف عمرو السولية الذي تعرض لإصابة في مباراة أسوان والأهلي، كما يغيب النجم محمد صلاح جناح ليفربول.

ويؤدي منتخب مصر تدريباته يوميا على فترة واحدة في استاد القاهرة الدولي.

وقرر البدري الاكتفاء بالمباراة الودية أمام بوتسوانا يوم الإثنين وإنهاء المعسكر بعدها، رغم أن الأجندة الدولية تمتد لليوم التالي، 15 أكتوبر، إذ فضّل منح اللاعبين راحة لالتقاط أنفسهم في اليوم الأخير قبل العودة لأنديتهم مرة أخرى.

اختر تشكيل المنتخب المثالي أمام بوتسوانا

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