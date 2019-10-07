يتفق ضياء السيد عضو الجهاز الفني الأسبق لمنتخب مصر، مع اختيارات حسام البدري مدرب الفراعنة لقائمته الأولى.

البدري أعلن عن قائمة ضمت 23 لاعبا، لخوض مباراة ودية أمام بوتسوانا يوم الإثنين المقبل، على هامش معسكر المنتخب خلال التوقف الدولي لشهر أكتوبر.

FilGoal.com يتواصل مع نجوم الكرة المصرية، ويطرح عليهم أهم الأسئلة المحيطة بقائمة البدري الأولى، والبداية مع ضياء السيد مدرب منتخب مصر للشباب الأسبق، ومساعد بوب برادلي في تدريب مصر بين 2011 و2013.

شارة القيادة

من يخلف أحمد المحمدي في حمل شارة قيادة منتخب مصر بعد أن خرج ظهير أستون فيلا من حسابات حسام البدري؟ سؤال متداول في الأسابيع الماضية، مع طرح أسماء المحترفين محمد صلاح وأحمد حجازي، والمخضرمين أحمد فتحي وعبد الله السعيد.

ضياء السيد أعطى رأيه في هذا الجدال: "النظام المعتاد بالأقدمية هو الأفضل، خصوصا أنه نظام سيظل ساريا بعد حسام البدري ولن يتم تغييره كل فترة".

وأكمل: "لكن لو تقرر تغييره، فلا بد من الحديث مع اللاعبين حرصا على الحفاظ على غرفة خلع الملابس".

وأضاف: "أمام بوتسوانا يستحق فتحي شارة القيادة بحكم الأقدمية ولأنه صاحب الخبرات الأكبر".

اختيارات القائمة

اتفق ضياء السيد مع اختيارات البدري وصرّح: "في قائمة البدري الأولى، انضم أغلب اللاعبين الذين ثار الجدل حول استبعادهم في السابق، ومع غياب لاعبي المنتخب الأوليمبي بالاتفاق، أرى أن القائمة متوازنة، لا أرى أن أي لاعب تعرض للظلم بعدم الانضمام".

وشدد: "كل المنضمين يستحقون الانضمام هذه الفترة، لا توجد مفاجآت في القائمة بالنسبة لي".

ظهور اسمي فتحي والسعيد

اعتبر الكثيرون انضمام أحمد فتحي وعبد الله السعيد للمنتخب بمثابة المفاجأة بسبب تقدمهما في السن، لكن ضياء السيد يعترف بأهميتهما.

وقال ضيفا السيد في حديثه لـFilGoal.com: "هما يؤديان بشكل جيد، والمنتخب يحتاج إلى خبرات ولاعبين يمتلكون سمة القيادة. كما أنهما يستحقان بسبب مستواهما. والخبرات تخلق الانضباط داخل صفوف المنتخب".

القمة

الأهلي يواجه الزمالك يوم 19 من الشهر الجاري، فهل يراعي البدري هذه القمة في اختياراته لعناصر مباراة بوتسوانا؟

ضياء السيد له رأيه الواضح: "لا أنصح بوضع مباراة القمة في الاعتبار، مصلحة المنتخب أهم من أي شيء. على البدري أن يعمل بشكل طبيعي دون الالتفات إلى مباراة الأهلي والزمالك".

مصر تستقبل بوتسوانا وديًا على استاد القاهرة يوم الإثنين المقبل، في الظهور الأول للبدري، والأول للفراعنة منذ الإقصاء الصادم من كأس الأمم الإفريقية 2019 على يد جنوب إفريقيا.

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