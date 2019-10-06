تشكيل برشلونة – ديمبيلي أساسي.. وجريزمان وبوسكيتس على الدكة أمام إشبيلية

أجرى إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة، تعديلات على تشكيلته الأساسية لمواجهة إشبيلية.

برشلونة يستقبل إشبيلية على ملعب كامب نو في الجولة الثامنة للدوري الإسباني.

وشهد التشكيل البدء بالفرنسي عثمان ديمبيلي على حساب مواطنه أنطوان جريزمان.

كما ابتعد سيرخيو بوسكيتس عن التشكيل الأساسي لصالح أرتورو فيدال.

وواصل فالفيردي التعويل على نيلسون سيميدو كظهير أيسر، مع بقاء جوردي ألبا العائد من الإصابة على مقاعد البدلاء.

كما سجل جان كلير توديبو مشاركته الأولى في قلب الدفاع بسبب الغيابات، مع تواجد الشاب الأوروجوائي، رونالد أراوخو على الدكة.

في المقابل، واصل جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية الاعتماد على المهاجم الهولندي لوك دي يونج، مع إبقاء المكسيكي تشيتشاريتو على دكة البدلاء.

برشلونة يتواجد في المركز الخامس برصيد 13 نقطة. فيما يحتل إشبيلية المركز السادس بنفس الرصيد.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: سيرجي روبيرتو – جيرارد بيكيه – جان كلير توديبو – نيلسون سيميدو

الوسط: فرينكي دي يونج – أرتورو فيدال – أرتور ميلو

الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سوايز – عثمان ديمبيلي

دكة البدلاء: نيتو – رونالدو أراوخو – جوردي ألبا – إيفان راكيتيتش – سيرخيو بوسكيتس – أنطوان جريزمان – أنسو فاتي

تشكيل إشبيلية:

حراسة المرمى: توماس فاسليك

الدفاع: خيسوس نافاس – دييجو كارلوس – دانييل كاريسو – سيرخيو ريجيلون

الوسط: فيرناندو – إيفر بانيجا – أوليفر توريس

الهجوم: لوكاس أوكامبوس – لوك دي يونج – نوليتو

دكة البدلاء: ياسين بونو – جوليس كوندي – سيرخيو إسكوديرو – نيمانيا جوديلي جوان خوردان - منير الحدادي – خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو"

اقرأ أيضا:

جنون الدوري المصري.. فاروق ينقذ بيراميدز من أمام "سبايدر مان" الجيش

جمال الغندور يوضح صحة البطاقة الصفراء للاعب الجيش بسبب "سبايدر مان"

رقم عجيب لقاهر سيتي وبطل ليفربول الخفي

طنطا يحقق أفضل انطلاقة منذ 43 عاما بتعادله المثير أمام الحدود

بالفيديو - مانشستر بالكامل ستنام مبكرا.. يونايتد يعود من نيوكاسل بالهزيمة الثالثة