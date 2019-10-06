مدرب الاتحاد: المحرق البحريني فريق لا يستهان به.. ومصيلحي: قرعة متوازنة

يسود ارتياح نسبي داخل نادي الاتحاد السكندري بشأن مواجهة المحرق البحريني في دور الـ16 للبطولة العربية.

قال محمد إبراهيم المدرب العام للاتحاد "سنتابع مباريات المحرق البحريني، فهو فريق لا يستهان به، لقد أقصى شباب قسنطينة من الدور الأول، رغم أن الفريق الجزائري له باع كبير في البطولات الإفريقية".

من جانبه أضاف محمد مصيلحي رئيس النادي عبر إذاعة الشباب والرياضة "قرعة البطولة العربية متوازنة، المحرق ثالث الدوري البحريني ويضم بين صفوفه 10 لاعبين دوليين".

وأشار "المباراة الأولى تحدد لها يوم 3 نوفمبر بالإسكندرية والإياب يوم 26 من نفس الشهر".

وتابع مصيلحي "متفائل، لقد أقصينا الترجي الموسم الماضي بخوض مباراة الإياب في ملعب رادس".

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته "البطولة العربية مهمة، ومكافأتها المالية كبيرة، ولدينا هدف في التأهل للأدوار المتقدمة".

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