بالفيديو - أرسنال يرسخ عقدته لبورنموث وتشيلسي يواصل انتصاراته ضد ساوثامبتون

رسخ نادي أرسنال عقدته بالنسبة لضيفه بورنموث بعدما انتصر ضده بنتيجة 1-0 على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

سجل ديفيد لويز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة برأسية متميزة للغاية بعد ركنية ممتازة من نيكولاس بيبي.

أحداث المباراة

كاد أرسنال أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 19 بعد انطلاق من باكايو ساكا الذي مررها إلى بيبي الذي حاول أن يسجل لكن الكرة مرت من أعلى العارضة.

ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 51 كاد بورنموث أن يتعادل، بعد محافظة دومينيك سولانكي على الكرة وتمريرها إلى كالوم ويلسون على حافة منطقة الجزاء واخترق دفاع أرسنال لكن كالوم تشامبرز أنقذ مرماه.

وأهدر أرسنال فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة 92 بعد تمريرة من كالوم تشامبرز لتصل إلى أوباميانج لكن العارضة حالت دون وصول الكرة للشباك.

ورفع أرسنال رصيده من النقاط إلى 15 نقطة في المركز الثالث، أما بورنموث فتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الـ10.

وواجه أرسنال بورنموث منذ عام 2015 وظهوره الأول في الدوري الإنجليزي 9 مرات خسر مرة وحيدة وتعادل مرة، ويعد فوز اليوم الأحد هو الثالث على التوالي منذ خسارته في الموسم قبل الماضي ضد بورنموث.

---

وفي مباراة أخرى لفريق لندني لكن هذه المرة خارج المدينة، فاز تشيلسي بنتيجة 4-1 أمام مضيفه ساوثامبتون ضمن منافسات نفس الجولة.

سجل أهداف تشيلسي كل من تامي أبراهام ومايسون ماونت ونجولو كانتي وميتشي باتشوايي.

أحداث المباراة

تمكن تشيلسي من هز شباك مضيفه في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول واللقاء بعد تمريرة من كالوم هودسون أودوي سجلها تامي أبراهام.

ووصل المهاجم الشاب لهدفه الثامن في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع سيرجيو أوجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

وأضاف مايسون ماونت الهدف الثاني في الدقيقة 24 بعد تمريرة من ويليان، لينجح لاعب الوسط الإنجليزي في إسكان الكرة شباك مضيفه بطريقة جميلة.

وفي الدقيقة 30 راوغ يان فاليري لاعب ساوثامبتون دفاع تشيلسي من الطرف الأيمن واخترق منطقته ثم مرر الكرة إلى داني إينجز الذي تغلب على كورت زوما وسجل الهدف.

وواصل ساوثامبتون ضغطه لإدراك التعادل وكاد أن يفعل في فرصة لولا أن ناثان ريدموند سدد الكرة بعيدا عن مرمى الزرق في الدقيقة 32.

وأضاف تشيلسي هدفا ثالثا في الدقيقة 40 بعد تمريرة من ماركوس ألونسو خارج منطقة الجزاء تصل إلى نجولو كانتي الذي يسدد الكرة ببراعة في شباك القديسين.

وحصل تشيلسي على ركنية في الدقيقة 50 كادت أن تصبح فرصة تهديفية خطيرة لولا أن كورت زوما لم يضرب الكرة كما يجب لتبتعد عن المرمى.

وسجل تشيلسي هدفه الرابع في المباراة في الدقيقة 89 بعد تمريرة رائعة للغاية من كريستيان بوليسيتش سجلها ميتشي باتشوايي، وكلاهما شارك بديلا في الدقيقة 80 و84 بدلا من كالوم هودسون أودوي وتامي أبراهام على الترتيب.

ويحتل تشيلسي بعد هذا الانتصار المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، فيما تجمد رصيد ساوثامبتون عند 7 نقاط في المركز الـ16.

ويعد ذلك هو الانتصار الثامن لتشيلسي في آخر 9 مواجهات له ضد ساوثامبتون في كل المسابقات، وتعادل الفريقان سلبيا في آخر مباراة بينهما في الموسم الماضي في الدوري.

وتواجه الفريقان 68 مرة فاز تشيلسي في 35 وساوثامبتون في 17 وتعادلا في 16 مرة. وسجل الزرق 115 هدفا واستقبلوا 79 هدفا.

طالع أيضا:

تشكيل الزمالك المتوقع - خيارات محدودة مع الغيابات ومشاركة الثلاثي المغربي

حلم إفريقيا – حوار في الجول.. مدرب النجم: أتمنى الوقوع في نفس مجموعة الأهلي

حلم إفريقيا - النجم الساحلي.. نحو إصلاح الأوضاع

مدرب المنتخب لـ في الجول: اختيارات القائمة أساسها العدل.. ولا مشكلة مع صلاح

فايلر يقرر استمرار التدريبات دون راحة.. وعرض التقرير الطبي للسولية على جهاز المنتخب