الإسماعيلي: خسرنا أمام المصري غدرا.. وييسيتش يعمل بدون جرأة

قال صبري المنياوي مدير الكرة بالجهاز الفني للإسماعيلي إن فوز الفريق على وادي دجلة كان خير تعويض عن خسارته أمام المصري 1-3 في الجولة الماضية من بطولة الدوري.

وأضاف المنياوي عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "الفوز على دجلة 3 نقاط هدية من الله بعدما خسرنا أمام المصري غدرا".

وتابع "لقد كانت مباراة حياة أو موت، وأدى اللاعبون بروح عالية، وربنا كافأهم بالفوز تقديرا لمجهودهم".

وأشار مدير الكرة بالإسماعيلي "تعاقدنا مع 11 لاعبا جديدا بين خبرات وعناصر شابة مع المجموعة القديمة وشباب النادي، لذا الفريق يحتاج لـ6 مباريات لينسجم الجميع سويا".

ونوه في ختام تصريحاته "كما أن تداخل جدول الدوري مع البطولة العربية، لا يمنح المدير الفني ميودراج ييستش الفرصة أن يعمل بجرأة بل يميل لتثبيت التشكيل وتكون التعديلات في أضيق الحدود".

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