المقاولون: نستفيد من مواجهة منافسينا بعد الأهلي

قال علاء عبد الغني المدرب العام للمقاولون العرب إن فريقه يستفيد من ترتيب مبارياته في جدول الدوري المصري.

وصرح عبد الغني عبر إذاعة (أون سبورت) "لقد استفدنا من إجهاد لاعبي الإنتاج وخسارتهم قبل أيام قليلة من الأهلي برباعية دون رد".

وأضاف "الفرق التي تواجه الأهلي تسعى دائما للتعويض في المباراة التالية، ولكنها في الوقت ذاته تغير من طريقة لعبها، لأنها لن تدافع أمامنا بنفس خطتها أمام الأهلي".

وأشار "تجميع النقاط مهم للغاية في بداية مشوار الدوري، لنؤدي بشكل أفضل في الدور الثاني، ومما يساعدنا أيضا على تحقيق أهدافنا هذا الموسم".

وأوضح مدرب المقاولون أن طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق يعاني من إصابة في العضلية الخلفية، مضيفا "أتمنى أن تكون خفيفة".

ولفت إلى أن الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس سيحاول استغلال فترة توقف الدوري لتجهيز عناصر أخرى مثل معروف يوسف ومحمد طلعت وشكري نجيب وعبد الله ياسين ومحمود سيد.

وقال علاء عبد الغني "سنخوض مباراتين وديتين استعدادا لمباراتي أسوان ثم الزمالك يومي 18 و23 أكتوبر الجاري ببطولة الدوري".

وأتم مدرب المقاولون ضاحكا "سجلنا في الدقائق الأخيرة في آخر مباراتين لنتعادل مع سموحة ونفوز على الإنتاج، يبدو أننا تأثرنا بكون عماد النحاس أهلاويا".

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