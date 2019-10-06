الإنتاج الحربي: نعم لعودة الحكم الخامس.. وباسم مرسي سيعود بعد يومين

انتقد خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي حكم مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، أمس السبت في بطولة الدوري المصري.

وقال مهدي عبر القناة الأولى "حرام أن يضيع مجهود فريق في آخر دقيقة بسبب حكم لم ير مخالفة واضحة على مسافة 3 أو 4 أمتار".

وتساءل "من سيحاسب هذا الحكم؟ وهل سنراه مجددا بعد جولة أو اثنتين؟".

وناشد مدير الكرة بالإنتاج الحربي "لابد من قرار صارم لرئيس لجنة الحكام جمال الغندور لضبط الأمور، وإلا نعيد الحكم الخامس، فالأندية هي من تتحمل مصاريف الحكام".

وأشار "بالطبع سنتقدم باعتراض، ومتضامن مع رئيس سموحة فرج عامر في المطالبة بعودة الحكم الخامس لتكون الرؤية أوضح".

ولفت خالد مهدي "الشوط الأول كان سجالا بين الفريقين، واستحوذنا على الكرة في الشوط الثاني وكنا الأقرب للتهديف باعتراف عماد النحاس مدرب المقاولون".

وواصل "لقد أدى الفريق بشكل جيد رغم الخسارة برباعية أمام الأهلي قبل 3 أيام، لذا لن ألوم اللاعبين على الهزيمة أمام المقاولون".

كما تطرق مدير الكرة بالإنتاج الحربي للحديث عن مهاجم الفريق باسم مرسي، متما "سنلعب مباراة ودية خلال يومين وسيتم تجهيزه خلالها، ويتبقى له يومان على الأكثر للانتظام في التدريبات الجماعية".

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