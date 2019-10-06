التشكيل - أبراهام وماونت يقودان هجوم الفريق ضد ساوثامبتون

دفع فرانك لامبارد مدرب تشيلسي بتامي أبراهام لقيادة خط هجوم فريقه في مواجهة ساوثامبتون ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

ويلعب الخماسي جورجينيو ونجولو كانتي وويليان ومايسون ماونت وكالوم هودسون أودوي في خط الوسط.

واستمر ماركوس ألونسو في مركز الظهير الأيسر للجولة الرابعة على التوالي وكذلك فيكايو توموري للجولة الخامسة على التوالي بعد وجوده على مقاعد البدلاء في أول 3 جولات.

ويلعب في قلب دفاع الزرق الثنائي توموري بجانب كورت زوما، فيما يتواجد أندرياس كريستانسن على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الزرق كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: سيزار أزبليكويتا – توموري – زوما – ألونسو

الوسط: جورجينيو – كانتي – ويليان – ماونت – هودسون أودوي

الهجوم: أبراهام

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