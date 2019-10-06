سترلينج وأجويرو ومحرز يقودون هجوم مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون

الأحد، 06 أكتوبر 2019 - 14:13

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

أعلن مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا المدير الفني التشكيل الأساسي للفريق أمام ولفرهامبتون في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ويقود رياض محرز رحيم سترلينج وسرجيو أجويرو قيادة الفريق بحثا عن الانتصار الثالث على التوالي واستمرار ملاحقة ليفربول المتصدر.

ويقع مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة بينما ليفربول ينفرد بالصدارة بالعلامة الكاملة بـ 24 نقطة.

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وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: إديرسون

الدفاع: كايل والكر - فيرناندينيو - جواو كانسيلو - نيكولاس أوتاميندي

الوسط: إلكاي جوندوجان - رودريجو - دافيد سيلفا

الهجوم: رحيم سترلينج - سرجيو أجويرو - رياض محرز

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