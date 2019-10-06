التشكيل - بيبي وساكا وأوباميانج يقودون هجوم أرسنال ضد بورنموث

الأحد، 06 أكتوبر 2019 - 14:11

كتب : FilGoal

أوباميانج - أرسنال - مانشستر يونايتد

دفع أوناي إيمري مدرب أرسنال بالثلاثي نيكولاس بيبي وباكايو ساكا وبيير إيمريك أوباميانج في خط هجومه لمواجهة بورنموث ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

ويلعب في خط وسط المدفعجية الثلاثي جرانيت تشاكا وماتيو جيندوزي وداني سيبايوس.

ويتواجد كيران تيرني ولوكاس توريرا وجابرييل مارتينيلي على مقاعد بدلاء المدفعجية.

أخبار متعلقة

إيمري يثق في تشاكا من أجل حلم أرسنال بالفيديو - أرسنال يكتسح برباعية.. إشبيلية في الصدارة بـ الدوري الأوروبي أجندة أكتوبر - ماذا ينتظر أرسنال هذا الشهر "النهاية مع ليفربول"

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: كالوم تشامبرز – سوكراتيس باباستاثوبولوس – ديفيد لويز – سياد كولاسيناك

الوسط: تشاكا – جيندوزي – سيبايوس

الهجوم: بيبي – أوباميانج – ساكا

طالع أيضا:

تشكيل الزمالك المتوقع - خيارات محدودة مع الغيابات ومشاركة الثلاثي المغربي

حلم إفريقيا – حوار في الجول.. مدرب النجم: أتمنى الوقوع في نفس مجموعة الأهلي

حلم إفريقيا - النجم الساحلي.. نحو إصلاح الأوضاع

مدرب المنتخب لـ في الجول: اختيارات القائمة أساسها العدل.. ولا مشكلة مع صلاح

فايلر يقرر استمرار التدريبات دون راحة.. وعرض التقرير الطبي للسولية على جهاز المنتخب

في إنجلترا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب الاتحاد: المحرق البحريني فريق لا يستهان به.. ومصيلحي: قرعة متوازنة 10 دقيقة | مصر
الإسماعيلي لـ في الجول: كل فرق البطولة العربية قوية ماعدا الفريق الموريتاني 12 دقيقة | مصر
مباشر في الدوري - طلائع الجيش (0) (0) بيراميدز.. الشوط الأول 25 دقيقة | الدوري المصري
الجونة يحقق أول ثلاث نقاط هذا الموسم على حساب المقاصة بالنيران الصديقة 33 دقيقة | الدوري المصري
أرسنال يرسخ عقدته لبورنموث وتشيلسي يواصل انتصاراته ضد ساوثامبتون 39 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – أفراح عارمة في أنفيلد.. ولفرهامبتون يقتل سيتي لصالح صدارة ليفربول 46 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 ماذا يحدث داخل الكاف؟ 3 خيارات لـ "مخرج قانوني" في أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 3 ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن صلاح بعد لقاء سالزبورج رغم الإنجاز التاريخي للإنجليز 4 كلوب يفتح النار: صلاح مُلقى في غرفة خلع الملابس.. كيف يكون بخير؟

قد ينال إعجابك