التشكيل - بيبي وساكا وأوباميانج يقودون هجوم أرسنال ضد بورنموث

دفع أوناي إيمري مدرب أرسنال بالثلاثي نيكولاس بيبي وباكايو ساكا وبيير إيمريك أوباميانج في خط هجومه لمواجهة بورنموث ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

ويلعب في خط وسط المدفعجية الثلاثي جرانيت تشاكا وماتيو جيندوزي وداني سيبايوس.

ويتواجد كيران تيرني ولوكاس توريرا وجابرييل مارتينيلي على مقاعد بدلاء المدفعجية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: كالوم تشامبرز – سوكراتيس باباستاثوبولوس – ديفيد لويز – سياد كولاسيناك

الوسط: تشاكا – جيندوزي – سيبايوس

الهجوم: بيبي – أوباميانج – ساكا

طالع أيضا:

تشكيل الزمالك المتوقع - خيارات محدودة مع الغيابات ومشاركة الثلاثي المغربي

حلم إفريقيا – حوار في الجول.. مدرب النجم: أتمنى الوقوع في نفس مجموعة الأهلي

حلم إفريقيا - النجم الساحلي.. نحو إصلاح الأوضاع

مدرب المنتخب لـ في الجول: اختيارات القائمة أساسها العدل.. ولا مشكلة مع صلاح

فايلر يقرر استمرار التدريبات دون راحة.. وعرض التقرير الطبي للسولية على جهاز المنتخب