ريال مدريد يوضح إصابة كروس

أوضح نادي ريال مدريد طبيعة إصابة لاعب الوسط توني كروس التي تلقاها في لقاء غرناطة يوم السبت.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب توني كروس اليوم، من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، انه يعاني من إصابة في العضلة الضامة في ساقه اليسرى".

وأضاف البيان "نحن حاليا بانتظار تطور حالته"، وذلك لمعرفة مدة غيابه.

ويستفيد كروس من فترة التوقف الدولي التي تبدأ يوم الإثنين حتى 19 أكتوبر.

ويتمنى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن يلحق لاعبه الألماني بمباراة برشلونة يوم 26 أكتوبر الجاري.

وأكد ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني، وتخطى ضيفه غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الثامنة للمسابقة.

كريم بنزيمة، وإيدن هازارد، ولوكا مودريتش، وجيمس رودريجيز سجلوا أهداف ريال مدريد. بينما سجّل داروين ماتشيس، ودومينجوس دوارتي هدفي غرناطة.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الدوري، ويتجمّد رصيد غرناطة عند 14 نقطة في المركز الثاني.

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