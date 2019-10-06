عبد الحفيظ: كثرة الدوليين ميزة للأهلي.. والدليل أجايي

الأحد، 06 أكتوبر 2019 - 13:56

كتب : FilGoal

الأهلي أمام أسوان

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن فترة توقف الدوري ستكون مفيدة للفريق رغم افتقاد الفريق لعدد كبير من لاعبيه الدوليين لانضمامهم لمنتخبات مختلفة.

وصرح عبد الحفيظ عبر إذاعة الشباب والرياضة "الفترة القادمة ستشهد نقص عددي بصفوف الأهلي، ولكنها ستكون ميزة إيجابية لتجهيز باقي اللاعبين لأن بطولة الدوري ممتدة ومشوارها طويل".

وأشار "أكبر مثال على ذلك، جونيور أجايي، لقد كان خارج القائمة في أول مباراة للفريق تحت قيادة رينيه فايلر في غينيا الإستوائية، ثم شارك في مباراة الزمالك وكان أحد أهم أسباب التتويج بكأس السوبر".

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ووجه مدير الكرة بالأهلي رسالة للاعبي الفريق "لذا لابد من الاهتمام والتركيز والجدية وبالتعامل بإيجابية، كل اللاعبين في الحسابات، لكن الأهم أن يكون اللاعب جاهزا فنيا وبدنيا عند الحصول على المشاركة".

واختتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته "كرة القدم لم تعد للهواية أو المتعة، بل عمل من نار سواء على المستوى الفردي أو الجماعي".

واستهل الأهلي مشواره تحت قيادة فايلر بتحقيق 6 انتصارات متتالية أمام كانو سبورت بدوري الأبطال، ثم الفوز على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان بالدوري بخلاف مباراة الزمالك في السوبر.

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