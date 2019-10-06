فان باستن: يونايتد يشتكي من ملعب ألكمار؟ كفاه نحيبا يحتل المركز الـ10 في إنجلترا

الأحد، 06 أكتوبر 2019 - 13:42

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - آلكمار

وجه ماركو فان باستن أسطورة الكرة الهولندية ومساعد مدرب هولندا السابق انتقادات قوية للغاية تجاه مانشستر يونايتد ولاعبيه على خلفية سوء الأداء ومركزه في الدوري الإنجليزي، بجانب شكوى اللاعبين من ملعب مواجهة ألكمار في الدوري الأوروبي.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية تصريحات مهاجم ميلان السابق قائلا: "ما الذي فعله يونايتد حتى الآن؟ فاز ضد أستانا 1-0؟ يحتل المركز الـ10 في الدوري الإنجليزي ويلعب بطريقة تجعلك لا ترغب في مشاهدتها أو الحديث عنها".

وواصل "إن كنت مكان يونايتد لسافرت وتنقلت بأقل مجهود".

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وتابع "إنه فريق كبير، لكنني أتحدث عن الكثير والكثير من المال".

واستطرد "الفريق يبدو سيئا في مباريات الدوري الأوروبي وهو أمر مؤسف".

مانشستر يونايتد يحتل المركز الـ11 من الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط بعد 7 مباريات.

وكان أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد قد اشتكى من ملعب ألكمار قبل مواجهته في الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي وكذلك لاعبيه.

وأكمل فان باستن معلقا على مستوى الفريق وشكواه "إن كنت في مكان ألكمار خصمه، لكنت تضايقت كثيرا، كنت سأتحفز كثيرا لأظهر حجم ضيقي".

وأردف "لاعبو يونايتد محترفون يدفع لهم الكثير من المال الجيد، لذا يقولون إنهم لا يرغبون في اللعب على ملعب صناعي؟ أرجوكم كفاكم، توقفوا عن الحديث عن هؤلاء الأولاد المدللين".

وأتم "هؤلاء يدفع لهم كمية مهولة من المال ومن المفترض أنهم محترفين للغاية، لا يجب أن ينتحبوا بهذا الشكل تجاه ملعب صناعي، إن سمحت لهم بذلك فأنت تخلق حملا إضافيا من المنتحبين البكاءين".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول مجموعته بالدوري الأوروبي خلف بارتيزان برصيد 4 نقاط وبفارق نقطتين عن ألكمار صاحب المركز الثالث.

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