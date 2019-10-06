حمدي زكي: مشاركتي مع الإسماعيلي متدرجة لهذا السبب

فسر محمد حمدي زكي لاعب الإسماعيلي سبب مشاركته في مباريات الفريق بالتدريج.

وصرح حمدي زكي عبر القناة الأولى "لقد تدربت بمفردي لفترة طويلة بسبب الانتقالات، والجهاز الفني للإسماعيلي يحاول تجهيزي ومشاركتي متدرجة لحين التأقلم على الأجواء واستعادة لياقة المباريات".

وعن الفوز على دجلة، قال "حققنا 3 نقاط غالية، كل اللاعبين كانوا رجالا، لقد كانت مباراة مفتوحة والكل في حالة تركيز وتحفز خاصة بعد الخسارة من المصري لتجاوز هذه المرحلة".

وتابع "نعاني من ضغط كبير لتحقيق إنجاز، كل اللاعبين أسماء كبيرة، ولا يليق أن نخسر أو لا يكون الفريق في مكانة جيدة".

وأشار "كل لاعب بالإسماعيلي لديه طموح في الانضمام للمنتخب وإسعاد الجماهير ثم تأتي الأهداف الشخصية، فاللاعبون الكبار بالفريق يؤكدون على هذا المعنى".

كما علق حمدي زكي على مواجهة الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية "أمامنا 10 أيام للاستعداد، لدينا مباراتين في الدوري يومي 18 ثم 23 أكتوبر، وأرى أننا قادرون على التأهل لدور الثمانية".

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