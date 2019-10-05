ليجانيس يطالب بإعادة 46 دقيقة من مباراته أمام ليفانتي بسبب عطل تقنية الفيديو

طالبت فيكتوريا بافون رئيس نادي ليجانيس، بإعادة 46 دقيقة من مباراة فريقها أمام ليفانتي.

ليجانيس سقط على ملعبه بوتاركي بهدفين مقابل هدف واحد أمام ليفانتي في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، مباراة شهدت حدثا جدليا بتعطل تقنية الفيديو.

صحيفة "ماركا" أبرزت واقعة فقدان الاتصال بين مونويرا مونتيرو حكم الساحة، وألفايرز إزكييردو حكم الفيديو، مما دفع الحكم الرابع، جوميز لاميرو، إلى الاتصال بهاتفه النقال بغرفة الـVAR.

لكن الأزمة اشتعلت في الدقيقة 44، قبل دقيقة واحدة من الشوط الأول، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء مثيرة للجدل لـ ليفانتي، أهدتهم التقدم.

روجر مارتي مهاجم ليفانتي سقط في منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع ديمتريس سيوفاس مدافع ليجانيس. لكن الإعادة أظهرت عدم وجود التحام، وحال وجوده فقد كان من خارج منطقة الجزاء على أي حال.

مارتي انبرى بنفسه لتنفيذ الركلة وسجلها بنجاح مانحا التقدم لـ ليفانتي الذي سجل مجددا مطلع الشوط الثاني، قبل أن يسجل ليجانيس هدفا لم ينقذه.

من جانبه، ترى إدارة ليجانيس أن تقنية الفيديو لم تعمل في لقطة ركلة الجزاء. فيما أفادت لجنة الحكام أن العطل حدث في بداية اللقاء فقط وليس وقت الحالة.

فيكتوريا بافون رئيس ليجانيس خرجت بعد المباراة وصرحت بنيتها المطالبة بإعادة المباراة من لحظة احتساب ركلة الجزاء: "أمور خطيرة حدثت في المباراة أمام ليفانتي، مثل احتساب ركلة جزاء بعد مخالفة من خارج منطقة الجزاء. حدث أمر مماثل أمام فالنسيا قبل عدة جولات، ولكن هذه المرة تقنية الفيديو لم تكن تعمل".

وأضافت: "لا نشعر أننا تلقينا معاملة عادلة مع بقية الفرق، ولذا سنطلب إعادة المباراة من الدقيقة التي احتسبت فيها ركلة الجزاء".

وأتمت: "نعرف أن تقنية الفيديو لم تكن تعمل بشكل جيد من خلال منسقنا في الملعب وبعد المصادر الأخرى التي لن أفصح عنها".

ليجانيس يتواجد في المركز الأخير برصيد نقطتين، بعد أن فشل في تحقيق أي فوز بعد 8 جولات. فيما رفع ليفانتي رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر.

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