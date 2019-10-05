مدرب الإسماعيلي: لا نخشى مواجهة الجزيرة الإماراتي

السبت، 05 أكتوبر 2019 - 21:45

كتب : ياسر الشريف

ميودراج ييسيتش مدرب الإسماعيلي الجديد

تحدث الصربي ميودراج ييسيتش المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن وقوع فريقه أمام الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية، مشيرا إلى "لا نخشى مواجهتهم".

وقال مدرب الإسماعيلي: "الفوز على وادي دجلة كان مهما للغاية لإعادة الثقة للاعبين وخصوصا بعد الهزيمة أمام المصري".

وأضاف "سنستغل فترة التوقف الدولي للاستعداد بشكل جيد لبقية مباريات الدوري ومواجهة الجزيرة الإماراتي".

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وتابع في تصريحاته عقب المباراة "لا نخشى مواجهة الجزيرة وسنلعب بكل ثقة. نحن قادرون على عبور تلك العقبة في البطولة العربية".

وأكمل حديثه قائلا: "لدي خبرات في الكرة الإماراتية ومواجهة الجزيرة لن تكون جديدة بالنسبة لي".

وأتم "سنبدأ مباشرة دراسة الفريق سعيا لمواصلة الانتصارات والصعود للدور التالي من البطولة".

ويلعب الإسماعيلي أمام الجزيرة الإماراتي في دور الـ 16 من البطولة العربية في لقاء لم يُحدد موعده حتى الآن.

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