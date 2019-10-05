مؤتمر فالفيردي: ليس طبيعيا ألا نمتلك ظهير أيسر

يأمل إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، أن يتعافى لاعبه جوردي ألبا في الوقت المناسب قبل مواجهة إشبيلية.

برشلونة يستقبل إشبيلية على ملعب كامب نو غدا الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ويعاني برشلونة من أزمة حادة في مركز الظهير الأيسر مع إصابة الثنائي جوردي ألبا، وجونيور فيربو، ليضطر فالفيردي إلى إشراك نيلسون سيميدو في هذا المركز بمباراة وسط الأسبوع أمام إنتر ميلان.

وصرّح فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي قبل الصدام مع إشبيلية: "عدم امتلاك ظهير أيسر أمر غير طبيعي، على الرغم من أن سيميدو وسيرجي روبيرتو يمكنهما اللعب في هذا المركز. نأمل أن يتعافى جوردي ألبا ويلحق بمباراة الغد".

هل يمكن أن يلحق بمباراة ألبا؟ فالفيردي أجاب: "هذا ليس مستبعدا، علينا الانتظار".

وحذر فالفيردي من خطورة إشبليية: "مباريات إشبيلية تكون حادة دائما، في ملعبنا وخارجه. إشبيلية يلعب خارج ملعبه أفضل من سانشيز بيزخوان، فاز بـ3 من 4 مباريات. إنه فريق مميز وعلينا أن نحصد نقاطها".

فالفيردي سيعاني من أزمة أخرى في قلب الدفاع مع إصابة صامويل أومتيتي، وإيقاف كليمنت لونجليه، ليصير الاعتماد على الشاب الفرنسي جان كلير توديبو إجباريا.

وصرّح فالفيردي: "لدينا إصابات وإيقافات، واليوم تدرّب معنا أراوخو (من الفريق الرديف)".

كما علّق على رغبة مدرب إسبانيا روبيرت مورينو في ضم أنسو فاتي إن لم يكن مصابا: "فاتي كان بخير يوم أمس، وسيكون متاحا للمباراة. بعد التدريب سنقيّم حالته، لديه الكثير من الوقت قبل الانضمام للمنتخب. لا يجب عليه أن يتخطى المراحل بشكل سريع".

وتحدث فالفيردي عن حالة ليونيل ميسي ولويس سواريز البدنية: "لا أدري إن كانا قادرين على لعب 90 دقيقة، ولكنه ثنائي محوري لنا. عانيا من إصابات قوية، وعليهما العودة لحالتهما لأن مباراة الغد مهمة".

وهل سينضمان لمنتخبي بلادهما: "أفضل شيء يمكن أن يحدث هو أن يذهبا لمعسكري منتخبي بلادهما، لأن هذا دليل على جاهزيتهما الكاملة. ولكن بالنسبة لنا لن يكون سيئا لو بقيا ولم ينضما".

ورفض التعليق على أزمة فيكتور فالديس مدرب فريق الشباب القريب من الإقالة لخلافه مع الإدارة: "سمعت بشأن بيان النادي ولكني غير ملم بالأمر، لا أستطيع التعليق على أي شيء، فلا أدري كيف تسير الأمور".

وأتم متهكما على انتقادات الصحافة التي تتحول إلى إشادة بين ليلة وضحاها: "يوم الإثنين نكون في القاع، وبحلول الأربعاء نصير في الجنة. نريد الحفاظ على استمراريتنا في النتائج الإيجابية".

برشلونة يحتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد إشبيلية في المركز السادس بنفس الرصيد.

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