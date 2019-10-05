كرة يد – الزمالك يكتسح إيتوال دو كونجو في ثاني مباريات بطولة إفريقيا للأندية

واصل فريق الزمالك لكرة اليد، انتصاراته في بطولة إفريقيا للأندية بالفوز على إيتوال دو كونجو.

وفاز الزمالك على إيتوال بنتيجة 41 مقابل 26، ضمن مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية من بطولة إفريقيا للأندية الأبطال.

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم الزمالك بنتيجة 19 مقابل 12، قبل أن يوسع الفريق الأبيض الفارق في الشوط الثاني إلى 15 هدفا وينتصر بنتيجة 41 مقابل 26.

ويعد اللقاء هو الثاني للزمالك بعد الفوز على مساء أمس الجمعة على ديسبورتيفو دي برايا بنتيجة 45 مقابل 25.

ويلتقي الزمالك مع فاب ياوندي يوم الثلاثاء المقبل، في ثالث مباريات المجموعة.

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