طبيب الأهلي يكشف إصابة السولية أمام أسوان

السبت، 05 أكتوبر 2019 - 18:26

كتب : حسام نور الدين

إصابة السولية - الأهلي أمام أسوان

كشف خالد محمود طبيب الأهلي عن تفاصيل إصابة عمرو السولية مع الأهلي أمام أسوان.

الأهلي انتصر على أسوان بخماسية مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري المصري ليواصل انطلاقته المميزة في المسابقة المحلية. (طالع التفاصيل)

وقال خالد محمود: "إصابة السولية عبارة عن جزع في الكاحل".

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وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي: "اللاعب سيخضع لفحص طبي لتحديد قوة الإصابة".

وتابع "الفحص الطبي سيحدد البرنامج التأهيلي للسولية ومدة الغياب".

حقق فايلر فوزه السادس على التوالي منذ توليه قيادة الأهلي في مختلف المسابقات ليقترب من رقم مانويل جوزيه في ولايته الثانية.

فلم يحقق أي مدرب للأهلي الفوز في أول ست مباريات منذ ولاية جوزيه الثانية في 2004 والتي فاز فيها بأول سبع مباريات.

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