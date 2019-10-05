مؤتمر كونتي: إذا أثرت الخسارة من برشلونة علينا فنحن غير مستعدين

كشف الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر عن معاناته من جماهير يوفنتوس التي تطالب بنسيان ما قدمه للنادي منذ عودته إلى إيطاليا، وليس متأكد من مشاركة روميلو لوكاكو في دربي إيطاليا.

كونتي يقود إنتر فنيا منذ بداية الموسم الحالي بعد سنوات من قيادته يوفنتوس لاعبا ومدربا.

الإيطالي قال في المؤتمر الصحفي "أتوقع مباراة بين طرفين في قمة الدوري الإيطالي، أنهم أفضل من الآخرين لكننا ما زلنا في الجولة السابعة، ودائما أقول إننا نعمل على طموح النادي وسوف نرى دورنا في ذلك الموسم".

وتابع "ما اتأكد منه أنه دربي إيطاليا مباراة كبيرة الجميع يريد مشاهدتها، لابد أن نمتلك الرغبة والشغف والشجاعة عن خوض تلك المباريات".

وأردف "كل مباراة بمثابة خطوة في مرحلة نمو الفريق بما فيها الخسارة من برشلونة، لأننا نُقيم الأمور لفعل الصحيح وما نحتاج للتغيير".

وأكمل "الأرقام تقول إن إنتر أقوى دفاع في الدوري الإيطالي ويمتلك جودة في الفرديات، لكن هذا لأن الفريق قوي ويعمل بقوة في الشق الدفاعي".

وعن هجوم فريقه في ظل إصابة روميلو لوكاكو "سوف نرى أي من المهاجمين في أفضل حالة وكيف سيكون شكل الفريق أفضل هجوميا، الأمر ليس سهلا".

وأتم ردا على تأثير الخسارة من برشلونة على أداء النيراتزوري أمام يوفنتوس "إذا أثرت الهزيمة من برشلونة على نفسية الفريق وهذا يعني أننا غير مستعدين لفعل شيء عظيم".

ويحتل إنتر صدارة الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين فقط عن يوفنتوس، ويسعى النيراتزوري لتحقيق الفوز الأول على يوفنتوس منذ 2016.

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