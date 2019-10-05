مؤتمر فايلر: التدوير؟ لابد من جاهزية الجميع.. الأهلي أهم من أي لاعب

تحدث السويسري ريني فايلر المدير الفني للأهلي عقب انتصار فريقه على أسوان، مشيرا إلى "كانت مباراة صعبة بسبب درجة الحرارة".

الأهلي انتصر على أسوان بخماسية مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري المصري ليواصل انطلاقته المميزة في المسابقة المحلية. (طالع التفاصيل)

وقال فايلر: "استحوذنا بشكل جيد جدا على المباراة وسجلنا 5 أهداف وهذا يعد أمرا رائعا".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "مواجهة أسوان كانت صعبة بسبب درجة الحرارة وأرضية الملعب ولذلك الانتصار يعد مهما للغاية".

وتابع "التدوير؟ أعمل على تجهيز كل اللاعبين في قائمة الأهلي. لا يوجد مجموعة مفضلة أو مميزة، لابد من جاهزية الجميع".

وأشار "كل اللاعبين مهمين ولكن الأهلي هو الأهم. المعيار لدي هو الأداء ولذلك فكل اللاعبين يمتلكون فرصة المشاركة".

وأكمل حديثه قائلا: "الأداء البدني للأهلي مميز حتى الآن ونجحنا في السيطرة على المباراة رغم أرضية الملعب".

حقق فايلر فوزه السادس على التوالي منذ توليه قيادة الأهلي في مختلف المسابقات ليقترب من رقم مانويل جوزيه في ولايته الثانية.

فلم يحقق أي مدرب للأهلي الفوز في أول ست مباريات منذ ولاية جوزيه الثانية في 2004 والتي فاز فيها بأول سبع مباريات.

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