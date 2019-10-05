تحدث محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش عن انضمامه لقائمة منتخب مصر، قائلا: "ليس مفاجأة".

وانضم محمد بسام لقائمة حسام البدري الأولى لمنتخب مصر للتوقف الدولي المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال محمد بسام: "انضمامي للمنتخب ليس مفاجأة لأنني اجتهدت طوال الفترة الماضية ومع تواجد مدرب جديد للمنتخب أزداد طموحي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لم أحزن على عدم انضمامي للمنتخب خلال العامين الماضيين وأحمد الله على انضمامي الآن للمنتخب".

وتابع "المنافسة مع الشناوي وعواد؟ الثنائي يمتلك خبرة دولية كبيرة بكل تأكيد ولكنني أسعى لإثبات نفسي لأكون عند حسن ظن الجهاز الفني".

وأكمل حديثه قائلا: "المعسكر الحالي للمنتخب سيكون البداية الفعلية لي مع المنتخب".

وكشف حارس الجيش كواليس انضمامه للمنتخب قائلا: "استيقظت مبكرا على مكالمة هاتفية من مدرب حراس الجيش يخبرني بانضمامي لمنتخب مصر ولكن كانت هناك أزمة هنا".

وأوضح "السفر للبطولة العسكرية سيكون في الـ 13 من الشهر الحالي ومعسكر منتخب مصر ينتهي يوم 13 ومن هنا حدثت اتصالات بين مسؤولي المنتخب ومسؤولي المنتخب العسكري وتم الاتفاق على انضمامي يوم 14 للمنتخب العسكري".

وتصدى محمد بسام لركلة جزاء في الجولة الأولى من الدوري المصري أمام المقاولون العرب في لقاء انتهى بفوز الأخير بهدف مقابل لا شيء.

واهتزت شباك محمد بسام مرتين في الجولة الأولى والثانية من الدوري المصري.

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