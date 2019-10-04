طارق مجدي حكما للقاء الزمالك ونادي مصر.. تعرف على سجله مع الأبيض

أسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري مهمة إدارة لقاء الزمالك ونادي مصر للحكم طارق مجدي.

الزمالك يواجه نادي مصر في الثامنة مساءً يوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

طارق مجدي حكم أول ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبد المجيد، على أن يكون سعيد حمزة حكما رابعا.

وأدار طارق مجدي هذا الموسم مباراة المصري وحرس الحدود في الجولة الأولى والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وسبق لطارق مجدي أن أدار 5 مباريات للزمالك في بطولة الدوري، شهدت تحقيق الفارس الأبيض للانتصارات 5 مرات.

آخر لقاء أداره طارق مجدي لـ الزمالك كان أمام إنبي الموسم الماضي وانتهى بفوز الزمالك 2-1.

بينما لم يدر طارق مجدي أي مباراة لنادي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

وهل يمكنك معرفة أي هؤلاء المدربين عمل في الدوري المصري؟

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