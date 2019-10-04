طارق مجدي حكما للقاء الزمالك ونادي مصر.. تعرف على سجله مع الأبيض

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 - 18:59

كتب : FilGoal

طارق مجدي حكم مباراة الزمالك وإنبي

أسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري مهمة إدارة لقاء الزمالك ونادي مصر للحكم طارق مجدي.

الزمالك يواجه نادي مصر في الثامنة مساءً يوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

طارق مجدي حكم أول ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبد المجيد، على أن يكون سعيد حمزة حكما رابعا.

أخبار متعلقة

كرة يد – الزمالك يبدأ مشوار الحفاظ على لقبه الإفريقي بانتصار كاسح ضد ديسبورتيفو مران الزمالك – رسالة خاصة من ميتشو لـ مصطفى فتحي.. وطارق حامد يرفض الراحة جنش: هل إصابتي سبب عدم حصولي على مقدم تعاقدي من الزمالك؟ أخطر دوري في العالم (2) – ممثل واحد لـ الزمالك في تشكيل الأسبوع وأغلبية أهلاوية

وأدار طارق مجدي هذا الموسم مباراة المصري وحرس الحدود في الجولة الأولى والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وسبق لطارق مجدي أن أدار 5 مباريات للزمالك في بطولة الدوري، شهدت تحقيق الفارس الأبيض للانتصارات 5 مرات.

آخر لقاء أداره طارق مجدي لـ الزمالك كان أمام إنبي الموسم الماضي وانتهى بفوز الزمالك 2-1.

بينما لم يدر طارق مجدي أي مباراة لنادي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

وهل يمكنك معرفة أي هؤلاء المدربين عمل في الدوري المصري؟

طالع أيضا

حوار في الجول.. مدرب زيسكو: الفوز على الأهلي في 2016 غير الفريق

حلم إفريقيا – زيسكو يونايتد.. الأول دائما

تعرف على الموقف النهائي لبث لقاء أسوان والأهلي

أمير مرتضى يرد على جنش بعد "لم أحصل على مستحقاتي"

ناركوس – ثقافة الخوف وصعود كولومبيا

في الدوري الزمالك نادي مصر

نرشح لكم

أخر الأخبار

طارق مجدي حكما للقاء الزمالك ونادي مصر.. تعرف على سجله مع الأبيض 48 دقيقة | الدوري المصري
أرقام رائعة لـ صلاح أمام ليستر سيتي.. هل يكررها مجددا؟ 49 دقيقة | المحترفون
كرة يد – الزمالك يبدأ مشوار الحفاظ على لقبه الإفريقي بانتصار كاسح ضد ديسبورتيفو ساعة | رياضات أخرى
مران الزمالك – رسالة خاصة من ميتشو لـ مصطفى فتحي.. وطارق حامد يرفض الراحة ساعة | الدوري المصري
روما يعلن إصابة مدافعه بالرباط الصليبي ساعة | أوروبا
حلم إفريقيا – حوار في الجول.. مدرب زيسكو: الفوز على الأهلي في 2016 غير الفريق 2 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 3 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 ماذا يحدث داخل الكاف؟ 3 خيارات لـ "مخرج قانوني" في أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت

قد ينال إعجابك