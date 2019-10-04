كرة يد – الزمالك يبدأ مشوار الحفاظ على لقبه الإفريقي بانتصار كاسح ضد ديسبورتيفو

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 - 18:39

كتب : أحمد شوقي صلاح

تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد

بدأ فريق كرة اليد في نادي الزمالك مشواره في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري بانتصار كاسح ضد ديسبورتيفو بطل الرأس الأخضر.

وفاز الزمالك 45-25 على حساب ديسبورتيفو في الجولة الأولى من النسخة الـ 41 من بطولة إفريقيا.

وسيطر رجال الزمالك على مجريات اللقاء منذ اللحظة الأولى وحتى الأخيرة.

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شوط أول انتهى لصالح الزمالك 25-10 قبل أن يواصل الأبيض هيمنته على اللقاء وينهيه 45-25.

ويسعى الزمالك لحصد اللقب للعام الثالث على التوالي بعدما حقق النسخة الـ 40 على حساب الأهلي، والنسخة الـ 39 على حساب أسبيرنس التونسي.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية رفقة ديسبورتيفو والنجم الكونغولي وفاب الكاميروني ووداد سمارة المغربي.

بينما ممثل مصر الثاني، فريق سبورتنج، يقع في المجموعة الأولى مع إنتر كلوب الأنجولي ورد ستار الإيفواري وأتلتيكو دي مانديلو من الرأس الأخضر وجي أي كي الكونغولي.

ويمتلك الزمالك الرقم القياسي في تحقيق بطولة إفريقيا بـ 11 لقبا بالتساوي مع المجمع البترولي الجزائري "مولودية الجزائر سابقا".

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