مران الزمالك – رسالة خاصة من ميتشو لـ مصطفى فتحي.. وطارق حامد يرفض الراحة

حرص ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الزمالك على متابعة مشاركة مصطفى فتحي لاعب وسط الفارس الأبيض في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة.

ولم يشارك فتحي مع الزمالك منذ 5 يناير الماضي حين شارك لمدة شوط في انتصار الزمالك على الاتحاد في الدوري بنتيجة 3-1، قبل أن يجري جراحة لتهذيب عظام الركبة.

وشارك مصطفى فتحي في تدريبات الزمالك اليوم الجمعة بالكامل، وحرص ميتشو على متابعة حالة اللاعب قبل أن يعقد معه جلسة خاصة.

ووجه ميتشو رسالة خاصة لـ مصطفى فتحي خلال الجلسة ليؤكد له أهمية جاهزيته للفترة المقبلة للمشاركة في المباريات وإفادة الزمالك من جهوده و"عليك السير خطوة بخطوة للوصول إلى أعلى مستواك الفني والبدني".

وحصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" على راحة من التدريبات بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام مصر للمقاصة.

وفضل ميتشو منح شيكابالا راحة بعد شكواه من شد في العضلة.

ورفض طارق حامد لاعب وسط الزمالك الحصول على راحة من التدريبات رغم غيابه عن لقاء نادي مصر للإيقاف.

وفضل لاعب وسط الزمالك الخضوع للتدريبات بشكل طبيعي للحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية للمباريات المقبلة.

وعلى الجانب ذاته أدى محمد حسن لاعب وسط الزمالك تدريبات منفردة بالجري حول الملعب.

ويخضع محمد حسن لبرنامج تأهيلي تمهيدا لعودته للملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها أمام ديكاداها الصومالي في دوري أبطال إفريقيا.

وانتظم يوسف إبراهيم "أوباما" في تدريبات الزمالك بشكل طبيعي بعد تعافيه من إصابته بشد خفيف.

وخضعت المجموعة التي شاركت بشكل أساسي أمام المقاصة لتدريبات خفيفة على هامش المران تفاديا لتعرضهم للإجهاد.

وخاض إمام عاشور لاعب الزمالك تدريبات إضافية بعد مشاركته في التدريبات الجماعية مع الفريق.

وحرص عاشور على الاستمرار في التدريبات بناءً على رغبة ميتشو والذي يضع له تدريبات مكثفة لتجهيزه.

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي مصر يوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويتقاسم الزمالك صدارة الدوري بالعلامة الكاملة من مباراتين مع بيراميدز والأهلي، بينما يحتل نادي مصر المركز الـ 16 برصيد نقطة واحدة.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في المباراة المقبلة من هنا

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