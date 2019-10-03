مدافع الإسماعيلي يغيب عن لقاء دجلة

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 23:50

كتب : ياسر الشريف

إبراهيم أبو اليزيد - الإسماعيلي

تأكد غياب إبراهيم أبو اليزيد مدافع الإسماعيلي عن مواجهة فريقه المقبلة أمام وادي دجلة.

وادي دجلة يستضيف الإسماعيلي في الخامسة والنصف مساءً يوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وخضع إبراهيم أبو اليزيد لفحوصات طبية أكدت معاناته من تمزق في العضلة الخلفية.

أخبار متعلقة

بيان ناري لـ الإسماعيلي: صبرنا نفد على التحكيم.. لن نقبل المساس بحقوقنا رئيس الإسماعيلي: التحكيم هزمنا أمام المصري مدرب الإسماعيلي يوضح سبب الهزيمة أمام المصري المصري لـ في الجول: قرارات جهاد جريشة ضد الإسماعيلي صائبة

ويحتاج أبو اليزيد للراحة لمدة أسبوعين قبل العوة والانتظام في التدريبات الجماعية للإسماعيلي، وفقا لما أوضحه الجهاز الطبي للدراويش.

وحصد الإسماعيلي ثلاث نقاط في الدوري من الفوز على الجونة في الجولة الأولى، ولكنه خسر في الثانية أمام المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري، بينما دجلة في المركز الـ 12 برصيد نقطة واحدة.

طالع أيضا

رائعة زيزو تكفي لكتابة ما لم يحدث منذ 16 عاما لـ الزمالك

ماذا قال ميتشو عقب لقاء المقاصة

طرد نجم الزمالك عقب نهاية لقاء المقاصة

حازم إمام يرد على ميتشو

في الدوري الإسماعيلي المصري وادي دجلة

نرشح لكم

أخر الأخبار

أوباميانج يصف المدير التنفيذي لـ بوروسيا دورتموند بالمهرج 13 دقيقة | أوروبا
هاني سعيد: أمر واحد ينقصنا فقط للمنافسة على لقب الدوري 30 دقيقة | الدوري المصري
بودكاست في الجول - الدوري ع الهادي (2).. البطولة السرية 42 دقيقة | الدوري المصري
صراع أرمينيا وأذربيجان يتسبب في إيقاف مباراة بـ الدوري الأوروبي 49 دقيقة | أوروبا
مدافع الإسماعيلي يغيب عن لقاء دجلة ساعة | الدوري المصري
ميدو: تعرضنا لظلم كبير أمام الزمالك.. نستحق ركلتي جزاء ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 3 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 ماذا يحدث داخل الكاف؟ 3 خيارات لـ "مخرج قانوني" في أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت

قد ينال إعجابك