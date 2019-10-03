مدافع الإسماعيلي يغيب عن لقاء دجلة

تأكد غياب إبراهيم أبو اليزيد مدافع الإسماعيلي عن مواجهة فريقه المقبلة أمام وادي دجلة.

وادي دجلة يستضيف الإسماعيلي في الخامسة والنصف مساءً يوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وخضع إبراهيم أبو اليزيد لفحوصات طبية أكدت معاناته من تمزق في العضلة الخلفية.

ويحتاج أبو اليزيد للراحة لمدة أسبوعين قبل العوة والانتظام في التدريبات الجماعية للإسماعيلي، وفقا لما أوضحه الجهاز الطبي للدراويش.

وحصد الإسماعيلي ثلاث نقاط في الدوري من الفوز على الجونة في الجولة الأولى، ولكنه خسر في الثانية أمام المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري، بينما دجلة في المركز الـ 12 برصيد نقطة واحدة.

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