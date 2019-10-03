مدرب المقاصة: مشكلة واحدة واجهتنا أمام الزمالك.. وتوقيت الهدف أثر علينا

تحدث عادل مصطفى المدرب العام لنادي مصر للمقاصة عقب انتصار فريقه أمام الزمالك، مشيرا إلى "قدمنا مباراة جيدة".

الزمالك انتصر على المقاصة بهدف مقابل لا شيء عن طريق أحمد سيد "زيزو" في ختام الجولة الثانية من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال عادل مصطفى: "بدأنا المباراة بتنظيم جيد جدا في الشوط الأول ونجحنا في غلق المساحات بين الخطوط".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "المشكلة الوحيدة التي واجهتنا هي التحول من الدفاع للهجوم".

وتابع "ظهرنا دفاعيا بشكل جيد جدا ولكن الأزمة كانت في التحول للهجوم، وتحسن الأداء في الشوط الثاني إلا أننا استقبلنا لهدف".

وأكمل حديثه قائلا: "توقيت هدف المقاصة أثر علينا. كنا نلعب بشكل جيد ولكن من هجمة مرتدة اهتزت شباكنا".

وأشار "كنا نحتاج لنكون أكثر جراءة على المرمى ولكن لا مشكلة الآن نستعد للقاء الجونة".

واستكمل "جهزنا خطة لقاء الجونة أمام الزمالك أيضا نظرا لضيق الوقت".























































































































































































































































هدف الزمالك الوحيد جاء في الدقيقة 56 عن طريق زيزو من اختراق وتسديدة قوية هزت شباك محمود حمدي.

رائعة زيزو كتبت رقما لم يحدث لـ الزمالك منذ 5872 يوما.

لم ينجح الزمالك في حصد 6 نقاط من أول مواجهتين متتاليتين في الدوري المصري منذ موسم 2003-04 وقتها فاز على غزل المحلة 5-0 ثم القناة 3-1.

ومنذ موسم 2003-04 ولم ينجح الفارس الأبيض في حصد 6 نقاط من أول مباراتين في الدوري – في بطولة تقام بالنظام الحالي وليس نظام المجموعتين-، قبل أن يقرر زيزو قهر تلك العقدة.

عقدة استمرت 16 عاما و4 أسابيع وقرر زيزو أن يقضي عليها، ليوقف رصيد المقاصة عند 3 نقاط.

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