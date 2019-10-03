بيراميدز يهزم طنطا وينتزع صدارة الدوري في هدوء

بأسرع هدف في الموسم وأداء ممتع في هدوء. فاز بيراميدز على طنطا وانتزع صدارة الدوري المصري بفارق الأهداف عن الأهلي.

فاز بيراميدز على طنطا بهدفين مقابل هدف على ملعب طنطا، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وصف المباراة

بدأ بيراميدز اللقاء بضغط مبكر، أسفر عن هدف أول لإبراهيم حسن في الدقيقة الثانية. تمريرة طولية رائعة من عبد الله السعيد، تسلمها إبراهيم حسن على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يضم للعمق ويسدد يسارية على يسار إسلام طارق حارس طنطا، لم يحرك لها ساكنا.

لم يكتف بيراميدز بالهدف الأول، فأضاف عبد الله السعيد هدفا ثانيا في الدقيقة الـ29. تمريرة من عمر جابر إلى عمر لعيوني، يقابلها بتمريرة رائعة إلى السعيد الذي حولها بوجه قدمه الخارجي في المرمى مسجلا الثاني.

أيمن المزين مدرب طنطا أدرك المشكلة في فريقه، فلجأ لدكته مبكرا، بدخول حسام غالي بدلا من تاديو لوانجا في الدقيقة الـ37، وانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين.

الشوط الثاني

لجأ المزين لدكته مرة أخرى مع بداية الشوط الثاني، فشارك أحمد الشناوي بدلا من مصطفى أمين.

في المقابل بدأ سيباستيان ديسابر يطمئن للنتيجة، فسحب لعيوني في الدقيقة الـ58، وشارك محمد فتحي بدلا منه.

دقائق قليلة قبل أن يشارك إسلام عيسى بدلا من عبد الله السعيد في الدقيقة الـ65 لإراحة الأخير بعدما تعرض لإصابة خفيفة.

ومع مرور الوقت وعدم تغير الموقف، دفع المزين بآخر أوراق طنطا في الدقيقة الـ70 بعد دخول أحمد فهمي بدلا من هشام شعبان.

وجاء تبديل بيراميدز الأخير في الدقيقة الـ88 بدخول أحمد علي بدلا من جون أنتوي.

عودة الأمل

عاد الأمل لأصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة. ركلة جزاء حصل عليها أحمد الشناوي بعد عرقلة من عبد الله بكري. ونفذها عبد الرحمن الدح في وسط المرمى، مسجلا الهدف الأول في شباك مهدي سليمان.

طارق سامي حكم اللقاء، احتسب خمس دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع، وحاول فيهم لاعبو طنطا إدراك التعادل لكن جون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

فوز بيراميدز رفع رصيده للنقطة السادسة في صدارة ترتيب الدوري، وبفارق هدف عن الأهلي فقط.

طالع أيضا

رئيس الزمالك يحذر مفوضة فيفا

توقع مباريات الدوري واربح FIFA20

ماذا فعل الزمالك في 4 مواجهات ضد ميدو؟

صحف إنجلترا تحتفي بصلاح

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة مصر للمقاصة

صلاح الأفضل في تقييم صحف إنجلترا لمباراة ليفربول