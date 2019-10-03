إبراهيم حسن: نلعب على المركز الأول في الدوري.. وأعرف كيف يُفكر ديسابر

شدد إبراهيم حسن جناح نادي بيراميدز على إن فريقه هدفه المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم.

بيراميدز انتصر على طنطا بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

انتصار هو الثاني على التوالي لبيراميدز في الدوري بعد الفوز على إنبي برباعية مقابل لا شيء.

وقال إبراهيم حسن: "هدفنا واضح منذ البداية وهو مواصلة طريقة الانتصارات في الدوري".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت عقب المباراة "بيراميدز يعد فريقا كبيرا ويُطبق الاحترافية بشكل كبير جدا. النظام واضح للجميع".

وتابع "نحن نلعب على المركز الأول هذا الموسم".

وأردف "نعم ننافس ثنائي كبير للغاية في الدوري ولكننا ننظر لأنفسنا فقط وهدفنا مواصلة طريق الانتصارات في الدوري".

وعن سيباستيان ديسابر، قال إبراهيم حسن: "أعرف شخصيته جيدا وأعرف كيف يُفكر".

وأشار "نسير على نظام خاص من ديسابر قبل كل مباراة وهذا يفرق للغاية معي".

وأتم "إذا لم أقدم المطلوب مني، لن أتواجد في تشكيل ديسابر".

فوز بيراميدز رفع رصيده للنقطة السادسة في صدارة ترتيب الدوري، وبفارق هدف عن الأهلي فقط.

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